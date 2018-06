Fallece el malagueño José Marfil, un superviviente al holocausto nazi

El malagueño José Marfil, uno de los supervivientes del holocausto nazi, ha fallecido a los 97 años de edad en la localidad francesa de Perpiñán, donde residía, según adelantó ayer Eldiario.es. Nació en Rincón de la Victoria, vivió en Torremolinos y se marchó con 7 años a Barcelona. Con 18 años se alistó con los franceses para luchar contra el fascismo pero fue apresado por los nazis en Dunkerque y trasladado al campo de concentración de Mauthausen. Estuvo allí cuatro años y lo recordó como un "infierno". "No eran campos de concentración, sino fábricas de exterminación. Nos veían como a un palo al que quemar. Yo tuve mucha suerte. Supe evitar ciertas cosas, otras no, y trabajar como carpintero me ayudó bastante", dijo el 28 de octubre de 2010 cuando narró su historia en unas jornadas en Rincón de la Victoria. Aseguró que su objetivo hasta que muriera era ayudar a que "la juventud defendiese su libertad y lleve una vida con tranquilidad y armonía".