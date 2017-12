Fallece una mujer de 70 años tras sufrir un atropello en Torrox costa

Una alemana de 70 años falleció ayer atropellada en Torrox costa mientras intentaba cruzar la antigua carretera N-340, en una zona en la que no existe acera. Fuentes municipales informaron de que el cuerpo de la víctima quedó encajado debajo del vehículo, que la arrastró durante unos 15 metros. Al parecer, el suceso tuvo lugar pasadas las 14:30, cuando la mujer, vecina de Torrox, caminaba por la carretera para cruzarla y un coche que salía de un supermercado ubicado en la zona no la vio y la atropelló. El siniestro se produjo en el kilómetro 283 de la N-340, en la intersección con la calle Casas Nuevas, un punto que no está habilitado para el cruce de peatones, y en el que tampoco existe acera. Hasta la zona se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Consorcio Provincial de Bomberos y servicios sanitarios.