Fallece el jefe del parque de bomberos de Estepona tras caer de su parapente

Un fallo del motor de su parapente parece que fue la causa por la que el jefe del parque de bomberos de Estepona, Antonio Jesús García Ocón, se precipitase ayer a mediodía sobre las aguas del pantano de Bornos, en Cádiz. El malagueño, natural de San Pedro Alcántara, falleció a los 42 años de edad y dejando consternados tanto a familiares como a compañeros del Consorcio Provincial de Bomberos del que formaba parte. Fuentes de la Diputación destacaron el gran aprecio que se le tenía en su entorno no sólo por su profesionalidad sino también por su gran implicación en labores humanitarias. Estas tareas, que realizaba junto a varias ONG, le llevaron hasta la isla griega de Lesbos para ayudar durante la crisis migratoria más importante vivida en Europa en las últimas décadas.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía detalló ayer que, sobre las 12:45 se recibió una llamada en la que se informaba de la caída de un parapente con motor en el pantano, en la zona conocida como La Playita, tras lo que desde la sala coordinadora de emergencias se activó a la Guardia Civil, a la Policía Local y a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES). Según los datos facilitados por los agentes de Policía Local al 112, cuando los efectivos llegaron hasta el lugar, García Ocón había fallecido, según confirmaron desde el teléfono único de emergencias. La zona de La Playita es utilizada para situaciones de emergencia en vuelos con motor pero, según parece, en esta ocasión el bombero malagueño no pudo lograrlo.

"Era una persona muy comprometida y muy querida dentro del parque y del grupo de bomberos del Consorcio, muy bien cualificado tanto en el plano profesional como deportivo", explicaron desde la Diputación Provincial. Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, utilizó Twitter para mostrar sus condolencias. "Mi más sentido pésame a los familiares y amigos de Antonio García Ocón, bombero del Consorcio Provincial de la Diputación de Málaga y vecino de San Pedro Alcántara".

El Consorcio lo galardonó en 2014 por una reanimación practicada el 28 de diciembre del año anterior al participante de una carrera solidaria en San Pedro Alcántara que había sufrido una parada cardiorrespiratoria. Lo hizo junto con el cabo Jair Pereira. Ninguno estaba de servicio, participaban a título particular en la prueba y lograron que el rescatado sobreviviese. Con la organización Proem Aid ayudó a salvar aún más vidas en Lesbos, algo que sin duda marcaría la suya. En el diario de abordo escribió: "Lo peor y lo mejor de todo esto es que no podemos permitirnos pensar en nada que no sea ayudar a los demás".