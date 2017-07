Familia y amigos El mejor portal de empleo

En un mundo dominado por las nuevas tecnologías, lo más eficaz para conseguir un trabajo son las recomendaciones personales. Cuatro de cada diez jóvenes encontraron empleo en 2016 a través de los contactos de amigos y familiares, según pone de manifiesto el estudio Los jóvenes en el mercado laboral, publicado recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y elaborado en base a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).

El segundo método, a gran distancia, es otra fórmula tradicional, la solicitud directa al empresario, currículum en mano, sistema utilizado por casi el 22% de los jóvenes asalariados españoles de 16 a 34 años; y, en tercer lugar, los anuncios en los medios de comunicación, incluido internet, que utilizó el pasado año casi el 10% de los encuestados.

La tasa de empleo entre los menores de 25 años en Andalucía es del 15,66% (dato del primer trimestre de 2017), cinco puntos por debajo de la media nacional, mientras que la tasa de paro continúa estando por encima del 54%, que son más de 13 puntos porcentuales por encima de la media nacional (41,6%). Se trata de la comunidad con la tasa de desempleo más alta tras Ceuta y Melilla. No obstante, a pesar de estas cifras tan altas, hace tres años, la tasa de paro entre los jóvenes rozaba el 63%, según datos de la EPA. "No vemos solución a este problema en un futuro próximo", comenta Sara de los Reyes, secretaria de Juventud y Mujer de CCOO. "A los diferentes gobiernos se les llena la boca hablando de políticas de empleo pero éstas brillan por su ausencia y el Gobierno no pone en marcha ninguna solución adecuada".

Los datos en la provincia de Málaga son evidentes. Según la Encuesta de Población Activa, el 56,7% de los jóvenes de 16 a 24 años estaba en el paro en el primer trimestre de este año. Son 30 puntos más que la media provincial aunque lo más significativo es que, pese a la recuperación económica, la tasa de paro juvenil apenas es seis puntos inferior a la que se registraba en el primer trimestre de 2012, en plena crisis, cuando estaba en el 62%. Si se analizan los datos de paro registrado se puede observar que en mayo, último dato publicado, había 12.733 menores de 25 años apuntados en las listas del Servicio Andaluz de Empleo, lo que representa el 8,3% del total. Está repartido prácticamente a partes iguales entre hombres y mujeres, pues hay 6.455 parados menores de 25 años varones y 6.278 mujeres.

"Dicen que estamos saliendo de la crisis, pero el paro no termina de bajar", apunta Sara de los Reyes. "Las estadísticas del número de contratos realizados son un engaño, porque muchos son temporales. Si a una persona le hacen tres contratos en un mes, en las estadísticas aparecen como tres contratos distintos, pero esto no significa que tres personas hayan encontrado trabajo", aclara la sindicalista. "Esto es muy común entre la gente joven". De hecho, hay miles de malagueños que han firmado más de una veintena de contratos al año pues son llamados, normalmente por empresas de trabajo temporal, para cubrir bajas puntuales de horas. Se da la circunstancia de que incluso se están dando casos de que llaman a los jóvenes con apenas media hora de margen para entrar a trabajar y si no aceptan rápido se lo dan a otro que diga que sí. El salario, como es de esperar, no es para tirar cohetes. Según datos de la Agencia Tributaria, en la provincia de Málaga había en 2015 un total de 59.390 asalariados de entre 18 y 25 años que declararon un ingreso medio anual de 5.133 euros.

"La gente joven es la que más usa los métodos digitales, como las plataformas webs para buscar empleo, pero la demanda es tan grande y la oferta tan escasa que se hace necesario acudir a los métodos tradicionales, como los contactos personales, amigos y familiares", explica Sara de los Reyes. "Cuando uno presenta una solicitud de trabajo en webs como InfoJobs donde hay 2.000 solicitudes para 15 puestos y al día siguiente ya te han descartado sin que te hayan dado la oportunidad de conocerte, sientes una impotencia muy grande y un menosprecio hacia tu validez", comenta. Esto lleva a muchos jóvenes, la mayoría sin experiencia, a acudir a los contactos personales. "De este modo hay alguien que lo respalda y lo recomienda", informa la sindicalista, que reconoce que desde CCOO hacen hincapié especialmente en las pequeñas y medianas empresas para que eviten los enchufes y valoren más el conocimiento y la experiencia, ya que las familias que no se mueven en determinados ámbitos carecen de contactos y son "discriminados".

Más habilidades

Para Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada, los jóvenes dan mayor importancia al título, "cuando lo importante es tener capacidades, habilidades, experiencia, disciplina, ser responsable, tener conocimientos de idioma, predisposición y ser proactivos", entre otros aspectos. Para este profesor jubilado, esta titulitis y falta de capacidades es una de las causas de la alta tasa de paro, junto a la escasez de oferta y la falta de empresas.

Según el III Ránking Universidad-Empresa, estudio presentado recientemente por la Fundación Everis, las competencias que más valoran los empresarios españoles a la hora de contratar son la honestidad y el compromiso ético, seguido de la capacidad de aprendizaje, la adaptación de los jóvenes al cambio y el trabajo en equipo.

Resulta llamativo que la competencia menos relevante para los encargados de la contratación, la habilidad para trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares, sea la mejor satisfecha por los recién titulados, según el informe de Everis, con una muestra de más de 3.500 empresas privadas, 385 de ellos andaluzas.

El economista destaca como otra causa del alto paro entre los jóvenes la falta de políticas activas de empleo efectivas. "Las políticas aplicadas se han concentrado en el subsidio, lo que es pan para hoy y hambre para mañana", puntualiza Ferraro, que apuesta por menos acciones que fomenten el empleo público, ya que la mayoría son contratos temporales ("cuestan mucho dinero y son poco efectivas"), y más por políticas de empleo de formación vinculadas al tejido productivo en colaboración con las empresas.

Según el estudio Los jóvenes en el mercado laboral, publicado el 9 de junio por el INE, más del 20% de los jóvenes andaluces de entre 16 y 34 años realizaron algún trabajo remunerado mientras cursaban estudios superiores, lo que supone 5 puntos porcentuales por debajo de la media nacional. De este total, más de la mitad, el 52,6%, la experiencia laboral no formaba parte de su plan de estudios.

Ferraro hace hincapié también en la deficiente cualificación de aquellos jóvenes que dejaron de estudiar, muchos de ellos a los 16 años, para trabajar en el sector de la construcción y que ahora son "difíciles de reintegrar en el mercado laboral a no ser que vuelvan a la construcción". "En muchos casos, su formación es mínima", apunta Ferraro.

El informe delINE pone de manifiesto que el 58% de los españoles entre 16 a 34 años que no tenían en 2016 estudios superiores no continuaron su formación porque querían trabajar. El segundo motivo fue que los estudios no satisfacían sus necesidades e intereses (11%), y un 6% lo hizo por motivos familiares.

Emigración

Un total de 9.084 personas emigraron de la provincia de Málaga al extranjero en el segundo semestre de 2016, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y 1.734 tenían entre 15 y 29 años. En el mismo periodo de 2015 fueron otros 1.304.