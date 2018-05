Familias de Teatinos protestan hoy en Educación contra las prefabricadas

Las familias de Teatinos cuyos hijos están admitidos en el instituto que se encuentra en su primera fase de construcción acudirán esta mañana a la Delegación de Educación para presentar escritos de reclamación y recursos de alzada y participar en la concentración prevista de 10:00 a 12:00 en las puertas de este organismo de la Junta de Andalucía. Protestan porque Educación "ha ofertado el nuevo instituto para el próximo curso escolar 2018-2019 y no las aulas prefabricadas que van a instalar en el IES Universidad Laboral", como explican desde la plataforma ciudadana Prometo. "Las familias no tuvieron información oficial de que, en realidad, la intención de la Consejería era poner a los alumnos en caracolas durante todo el curso escolar hasta que la consejera lo anunció el pasado 26 de abril en respuesta a la pregunta parlamentaria de José Antonio Castro, de Izquierda Unida", dicen los componentes de la plataforma. Y aseguran sentirse "engañados y damnificados". También apuntan que "pretenden gastar dinero público en aterrazar un solar de la Universidad Laboral junto al arroyo Teatinos para colocar a 180 niños en barracones situados en distintos niveles, a kilómetros de sus domicilios y que tendrían que hacer uso de transporte escolar en varios turnos por una vía de acceso que está ya colapsada por la cantidad de usuarios que van a diario, actualmente 2.200 alumnos". Igualmente, consideran "incomprensible" que tras casi 20 años reclamando un instituto las obras no estén terminadas para este próximo curso.