Familias de Teatinos protestan contra las prefabricadas y piden que se agilice el instituto

Algunas madres, padres y abuelos ya salieron hace 20 años a reclamar un instituto en el distrito más joven de la ciudad de Málaga, Teatinos. Se hizo el IES Torre Atalaya, que tiene adscritos dos colegios de Primaria de la zona. Luego se levantaron otras cuatro escuelas más pero no se creó ningún instituto nuevo. De esta forma, el IES Universidad Laboral, que se encuentra en El Atabal, es receptor de al menos seis centros y ya acoge a 2.200 alumnos. Este curso hay 26 grupos de sexto que tienen que pasar en septiembre a Secundaria en el barrio y el nuevo instituto que se construye en la avenida Gregorio Prieto no estará listo para esa fecha. Tampoco tienen información sobre la solución que pretende dar la Delegación Territorial a los alumnos admitidos en un instituto aún en obras. Por ello, las familias afectadas volvieron ayer a salir a la calle para pedir que se aceleren los trabajos y protestar contra lo que consideran el plan B de la Junta, colocar prefabricadas en la Universidad Laboral.

"No comprendemos cómo la Junta no ha tenido tiempo en tantos años de hacer otro centro pero lo que ya nos parece una tomadura de pelo total es que incrementen aún más el gasto público poniendo prefabricadas que no hubieran hecho falta con una buena planificación", criticó ayer Mar Villanueva, portavoz de la Plataforma Prometo, y subrayó que se han estado dilatando los plazos a pesar de ser "una necesidad urgente". Tanto que "ya no necesitamos un instituto sino dos y por no hacerlo a tiempo nos condenan a barracones", agregó Villanueva.

El otro "despropósito" es, según las familias, llevar estas instalaciones temporales a un centro alejado de sus domicilios y para el que necesitarían transporte escolar como es el IES Universidad Laboral. La Junta tiene un solar entre Joaquín Turina y Orson Welles cedido por el Ayuntamiento desde el año 2008, cerca de los colegios Carmen de Burgos y Almudena Grandes. También otro anexo al que se construye el instituto nuevo. "Bien no van a estar, no queremos barracones pero viendo el panorama que se avecina y al que no quieren dar respuesta, al menos que nos los pongan cerca", apuntó Villanueva.