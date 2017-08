La Feria del centro tendrá letreros con fondo verde para indicar vías de escape

La Feria en el centro histórico de Málaga tendrá este año letreros con fondo verde para informar sobre las vías de evacuación en las zonas donde se prevé más concentración de personas.

El Ayuntamiento de la ciudad anunció ayer la medida en el Bando de Feria 2017, y recordó en el escrito que las festividades tendrán lugar del 12 al 19 de agosto, de 12:00 horas a 18:00 en el centro histórico y de 12:00 a 6:00 en el recinto ferial, salvo festivos que se ampliará hasta las siete de la mañana.

La señalética (es decir, los letreros) se une a otras medidas ya existentes. La Policía Local podrá realizar las comprobaciones necesarias para impedir que se usen armas, artilugios pirotécnicos o cualquier otro objeto que pueda ser empleado para la agresión, los cuales se decomisarán. Asimismo, los agentes también podrán intervenir cualquier tipo de envases y botellas de vidrio de bebidas en la vía pública, detalla el consistorio en el documento.

El gobierno local añade que se prohíbe la venta de armas de fuego simuladas, blancas, arcos, ballestas, flechas u otros objetos punzantes en tómbolas, atracciones y puestos ambulantes, así como megáfonos que imiten sonidos que usan los servicios de emergencias.

También para velar por la seguridad de los ciudadanos, Protección Civil tendrá puestos fijos en el Real, en la zona de seguridad frente a la portada, y en el centro, en la Plaza de la Marina. Estos puntos contarán con desfibriladores. Además, sus efectivos recorrerán a pie las distintas zonas de la fiesta.

Por otra parte, el Ayuntamiento avisa en el dando que no se permite la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos no autorizados para ello, así como que no se podrá consumir fuera del establecimiento.

En cuanto a la música, tras la hora límite en el centro solo se permitirá dentro de los establecimientos hosteleros con licencia. Incumplir con esto se calificará como desobediencia a la autoridad, advierte el consistorio.

El Ayuntamiento también hace hincapié en el uso del transporte público, que ampliará los horarios durante la feria. Las líneas y las conexiones directas entre los barrios de la ciudad y el Real serán reforzadas desde las 21:00 horas hasta las 06:00, cuando comenzará a funcionar la Línea F.