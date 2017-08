Otra Feria se esconde junto al mar en el Muelle Uno

La dualidad Centro-Real conforma para malagueños y turistas la Feria todos los años por estas fechas. Sin embargo, la ciudad ofrece otras alternativas como la Feria del Mar, ubicada en el Artsenal del Muelle Uno y que abre el abanico de opciones poniendo sobre la mesa una oportunidad para vivir estas fiestas en familia y con buena música de fondo.

El espacio pasa casi desapercibido para quienes pasean por el Palmeral de las Sorpresas o buscan fotografiarse junto a los lujosos barcos atracados en el recinto portuario, pero ahí, resguardado de todo pero visible para cualquiera, está el Artsenal, un espacio con un toque chill out y mucho arte.

Juegos clásicos y música en directo conforman una oferta de Feria diferente

Todos los días, y desde las 20:00 horas, los más pequeños podrán gozar de diferentes actividades pensadas para ellos mientras sus padres disfrutan de la música en directo que cada jornada anima la tarde.

Los peques pueden divertirse con juegos clásicos al aire libre. En una sociedad donde la tecnología parece acaparar las 24 horas del día, este reducto demuestra que con poco más que una pelota de goma espuma y un tablón con un par de agujeros por los que colar el esférico o unas botellas en las que embocar unos aros de plástico sirven para lograr la sonrisa de un niño. Prueba de que las actividades son un éxito son las colas que se forman en cada uno de ellas para poder jugar un rato.

El Artsenal ofrece un espacio de relax en el que sentarse en sillones bajos hechos con palets y cojines, tomar algo y charlar en un ambiente distendido que poco se parece al que se vive durante el día a apenas un centenar de metros en el Centro.

La música es un reclamo claro, apenas comienzan la s pruebas de sonido de Mr. Proper, algo más de una hora antes de su concierto, comienzan a arremolinarse varias decenas de curiosos en las barandillas que rondean al recinto.

La Feria ya pasó su ecuador, pero todavía no se puede disfrutar de este espacio: Hoy jueves, a las 22:00 horas, como cada día, Ricardo Lezón, solista de la banda McEnroe, repasará en formato acústico los temas de su último trabajo El Abra; el viernes habrá sesión doble de conciertos con Hawaii Five y su juego de voces femeninas acompañado del ukelele, y el dúo Tronco; el sábado el malagueño Elphomega cierra la semana con su rap que no deja de sorprender tras más de dos décanas siendo un referente dentro del panorama nacional.