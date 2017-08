Maluma, Luis Fonsi o Shakira suenan en cualquier rincón de la feria de Málaga pero la música alternativa se abre paso ante el tópico de escuchar y bailar los temazos del verano. La Plaza de las Flores es el santuario de la Free Soul Band, el grupo de soul y funk que volvió a a poner al público en pie de 16:00 a 18:00 horas sin descanso. El espacio casi no fue lo suficientemente amplio para la multitud que disfrutó de música en directo, aunque afortunadamente el ambiente fue de lo más jovial.

Kiko, el batería, y Rafa, el guitarrista del grupo, son los primeros que corroboran el "buen rollismo" del lugar. Agotados de las dos horas de concierto, tuvieron unos minutos para saludar y fotografiarse con sus seguidores, que no son pocos. El grupo se siente orgulloso de ser una banda diferente a lo que normalmente se ve en la feria. "Nos sentimos pioneros porque empezamos ofreciendo algo que no ofrecía nadie, a parte de las sevillanas y todo el folklore", así lo afirmaron Kiko y Rafa después del concierto de ayer. La Free Soul Band se siente acogida por el público pero este año también se ve afortunada por contar con un patrocinador y una mayor colaboración por parte del Ayuntamiento. Ambos integrantes aseguraron que su música se ve como una buena alternativa a la música flamenca y al reggaeton, y que hay mucha gente que va a la feria a escucharles, por su repertorio y por el buen ambiente que se crea.

I feel good, What a Wonderful World o I can't turn your loose, son algunos de los clásicos que interpreta la banda. Kiko y Rafa admitieron que hace unos años se exigían más en sus actuaciones. "Antes teníamos más show y más performance, pero la gente se vuelca tanto que vamos directos al grano". Ambos músicos admitieron que agosto y septiembre está cargado de trabajo. El grupo de soul suele recibir llamadas para actuar en bastantes eventos privados como bodas o conciertos en locales. Ciudades como Granada y Ciudad Real son las que recibirán después de feria a los ocho artistas.

Todos los días, a partir de las 15:00, la Free Soul Band actúa en la Plaza de las Flores, excepto hoy martes que comienzan a las 14:00. Disfrútenlo.