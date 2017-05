Fernández Toxo afirma en Málaga que "la gente no está en paro por deporte"

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, aseguró ayer en Málaga que "la gente no está en el paro por deporte, por afición o porque cobre muchísimo", sino porque "no encuentra un trabajo y porque la economía, aunque crece, no está orientada a resolver los problemas de las personas", apuntando que "hay un millón de personas que no cobra absolutamente nada estando en paro". Fernández Toxo indicó que "España globalmente ha recuperado el Producto Interior Bruto (PIB) que había perdido con las dos recesiones pasadas y las empresas han repuesto en su totalidad la tasa de beneficios que tenían antes a la crisis", pero lamentó que "lo que no se está recuperando es el empleo y las condiciones de vida, incluidas las salariales, de los trabajadores". En declaraciones antes de participar en el congreso estatal de CCOO Correos en Málaga, el líder sindical consideró que "es absolutamente imprescindible que los salarios crezcan".