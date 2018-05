Firman el convenio de comercio y continúa sin resolverse el de hostelería

La negociación del convenio colectivo del comercio, que afecta a unos 65.000 trabajadores en la provincia de Málaga, ha tenido, por ahora, más éxito que el de hostelería, pues el primero se firmó ayer entre los representantes patronales y sindicales y el segundo se mantiene en punto muerto a escasas semanas de que se inaugure oficialmente el verano.

El convenio de comercio suscrito tendrá vigencia para 2018 y 2019 -entra con carácter retroactivo desde el 1 de enero- y solo se ha tratado el asunto salarial porque, según explicó Lola Villalba, responsable del sector servicios de Comisiones Obreras, "nos proponíamos un convenio de transición porque negociamos con dos patronales distintas que tienen sus diferencias y pensamos que lo mejor era centrarnos en los salarios y ver en el futuro qué pasa". Lo que se ha pactado es que los trabajadores de este segmento tengan en 2018 una subida del 1,4% sobre las tablas de 2017 y otro aumento del 1,4% en 2019 con una revisión del 0,2% en el caso de que el IPC supere el 1,8%. "Estamos contentos porque no queríamos que pasara como en años anteriores, que no se cobra hasta que no se firma el convenio y hubo muchos trabajadores eventuales que se quedaron sin recibir el dinero", dijo Villalba. Al estar operativo desde el 1 de enero tiene ese carácter retroactivo incluso para aquellos empleados que son temporales.

La cruz sigue en el convenio de hostelería, que afecta a unas 80.000 personas en Málaga. Ayer por la tarde hubo una nueva reunión entre los sindicatos y la patronal y no solo no se logró el ansiado acuerdo sino que, según Villalba, "estamos peor que antes porque habíamos avanzado en una serie de puntos como la bolsa de vacaciones o la jornada anual de los que la patronal se ha descolgado ahora". La próxima reunión será el martes 5 de junio. Mañana viernes los sindicatos protestarán en la segunda jornada del congreso nacional hotelero que empieza hoy en Málaga y la semana que viene se reunirán los responsables de CCOO y UGT para analizar un posible calendario de huelga, aunque precisan que sería en días concretos y no indefinida.