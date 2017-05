La Fiscalía alerta del acoso entre menores con fotos de índole sexual

La Fiscalía de Menores alertó ayer del elevado número de casos que se instruyen acerca del envío entre parejas de imágenes de índole sexual que terminan siendo difundidas una vez que el "amor desaparece", a veces a las pocas semanas, y se origina un conflicto. La conducta, conocida como sexting y que parece ir en aumento, la protagonizan indistintamente tanto el hombre como la mujer. No se trata, en palabras de Mayte Soriano, fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga, de una "cuestión de género".

A su juicio, los menores "no tienen sensación de privacidad ni de peligro". Y de ahí que subraye la importancia de trabajar en la educación y la prevención, además de abordar, en mayor medida, la "privacidad sexual", uno de los derechos fundamentales.

La representante del Ministerio Público, que pronunció una conferencia sobre ciberacoso entre menores en unas jornadas, se refirió también al anonimato, la coparticipación, la menor percepción del daño y la mayor vulnerabilidad como los factores de riesgo de este fenómeno. "Antes, cuando se acosaba en el colegio, la víctima se sentía segura en casa. Ahora, no tiene ningún lugar en que hacerlo. Los menores, solos, no son nadie, en grupo se envalentonan", destacó.

La fiscal recordó que la palabra acoso no fue incorporada en el Código Penal hasta el pasado 2005 y desgranó las respuestas que la ley del menor proporciona a los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías. Precisó, en este sentido, que no todos los actos ilícitos acaban en juicio. Una de las alternativas es la mediación que, según explicó, lleva consigo la disculpa por parte del agresor y permite la resolución del conflicto. La fiscal se mostró convencida de que no se debe "demonizar" a las Tecnologías de Información, Relación y Comunicación (TRIC), para, de esta forma, evitar "aislar" a los menores, aunque hay que "enseñar a usarlas adecuadamente". Asimismo, apuesta por fortalecer a la víctima para plantarle cara al autor.

Por su parte, la profesora de Derecho María José Benítez, también investigadora del Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga, explicó que, a tenor de los resultados de varios estudios, es más alto el porcentaje de mujeres jóvenes acosadas que el de hombres, aunque ellas también "actúan" en las redes sociales. Otra investigación sobre ciberacoso en institutos muestra que las conclusiones varían en función de la zona en la que estos se sitúen. La tasa es menor en aquellas barriadas menos favorecidas, pero a medida que mejora la clase social se incrementa la cifra de victimización de las chicas. La docente aboga por analizar el papel de la mujer en el ámbito delictivo relativo a las nuevas tecnologías y establecer patrones de estudio, atendiendo a la edad, el nivel socioeconómico o el país de origen.

También se refirió a la llamada "paliza feliz", que consiste en grabar a una persona que está siendo humillada. En esta no solo participa el acosador y la víctima, sino que también entra en juego la figura del observador, clave para denunciar el delito. "A veces actúa por miedo y otras porque no quiere problemas. El infractor trabaja para sus espectadores", señaló. El acoso se ve también encubierto por el "miedo al castigo" que muestran algunos jóvenes, que niegan ser víctimas ante la posibilidad de que se les restrinja el uso de las nuevas tecnologías.