La Fiscalía exculpa al ex marido de Lucía Garrido de su asesinato

La Fiscalía de Málaga considera que no está acreditada la participación del ex marido de Lucía Garrido en el crimen y que "las situaciones de violencia de género" a las que estaba sometida "de forma habitual" habrían prescrito. Aunque entiende que los hechos investigados constituyen los delitos de asesinato y de allanamiento de morada, además de una falta de hurto, el Ministerio Público pide el sobreseimiento de lo actuado sobre la que fuera su pareja y atribuye los ilícitos a uno de los imputados en concepto de autor directo y a otro como autor intelectual del delito de asesinato por inducción o cooperación necesaria, que supuestamente aprovechó su condición de guardia civil.

El fiscal sostiene que el almacén de la finca en la que residía el matrimonio era usado por el compañero sentimental "para el negocio de acogida de animales y de actividades ilícitas", de las que Lucía fue "testigo directo y presencial", lo que convirtió a la víctima "en motivo suficiente para que representara una amenaza para la impunidad" de los hechos que el acusado protagonizaba junto a otras personas. Según el Ministerio Público, en este contexto surgió "la idea de diseñar un plan para acabar con la vida" de la mujer.

Pide sobreseer lo actuado sobre su ex pareja y entiende que el maltrato prescribió

El crimen se produjo en abril de 2008, cuando Lucía regresó a su domicilio. Una o varias personas la esperaron en el lateral opuesto a la entrada y "la golpearon en la parte posterior de la cabeza de forma reiterada con un ladrillo macizo de barro". Después, fue apuñalada en el cuello. A continuación, la arrojaron a la piscina, donde murió por asfixia.

El compañero sentimental de la víctima se llegó a erigir en el principal sospechoso. Tanto la familia de Lucía como la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) mostraron ayer su malestar con la decisión del fiscal, que ahora retira la imputación de la ex pareja. "Lamentablemente, la actitud de la Fiscalía no nos pilla del todo por sorpresa. El pasado año presentó un escrito solicitando el sobreseimiento y archivo del procedimiento a favor del ex marido, no sólo en lo referente a la posible participación en su asesinato, sino que también sostuvo la prescripción favorable hacia él en lo referente a los presuntos delitos de malos tratos continuados que sufrió Lucía", recalcaron.

Los allegados recordaron que la fallecida "hizo en vida todo lo que se exige a cualquier víctima de violencia de género". "Denunció los hechos, interpuso hasta cuatro denuncias y pidió una orden de protección, que le fue denegada", subrayaron.