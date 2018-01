Fomento arranca de cero el diseño del soterramiento del tren del puerto

De manera algo más precisa, en la respuesta, a la que tuvo acceso este periódico, se justifica la decisión de disponer de un estudio informativo en que la revisión de lo ya planteado "conlleva una variación sustancial del trazado y podría suponer una modificación significativa de las condiciones de explotación". El escrito omite cualquier otra precisión respecto a cuáles son esas variaciones de trazado. No obstante, fuentes consultadas sí admitieron la necesidad de, dado el paso del tiempo transcurrido, tener que dar forma a un nuevo documento técnico incorporando las novedades ambientales y técnicas.

Heredia tacha de "inaceptable" la acción del Gobierno ante esta obra

La última contestación del Gobierno provocó la reacción del diputado socialista, quien consideró "intolerable e inaceptable" esta situación. "Esta respuesta demuestra que Rajoy ni tiene, ni ha tenido nunca el más mínimo interés en impulsar esta actuación vital para Málaga y para la creación de cientos de empleos en nuestra ciudad", denunció, al tiempo que aseguró que en 2010, cuando "contaba con proyecto terminado", no pudo iniciarse la intervención "por los muchos problemas que, como siempre, puso De la Torre". Asimismo, criticó que desde el Ejecutivo no se ha invertido "ni un solo céntimo de los 300.000 euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para la redacción del proyecto constructivo del soterramiento". Por todo ello anunció una batería de iniciativas en el Congreso, exigiendo explicaciones sobre por qué no se ha invertido esa partida de 300.000 euros y por qué después de seis años "se han dado cuenta ahora de que había que redactar un nuevo proyecto, cuando ya había uno finalizado en 2010". Además le exigirá a Fomento plazos y fechas concretas para el inicio del soterramiento de las vías del puerto.