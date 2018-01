Fomento cifra en hasta 2.000 millones el Cercanías a Marbella

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, arrojó ayer nuevos datos sobre una de las grandes asignaturas pendientes en la Costa del Sol: la de llevar el tren hasta Marbella y Estepona. Aun sin concretar plazos, y pese a cumplirse ahora casi dos décadas desde que se anunciara esta infraestructura por primera vez, dibujó cuáles serían los posibles trazados del Cercanías a lo largo del litoral malagueño, que en ningún caso contempla la llegada del AVE a la ciudad marbellí. Entre las principales novedades, destaca que de los cinco posibles itinerarios que se estudiaron inicialmente las alternativas se han reducido finalmente a tres. Las dos primeras son muy similiares, con alguna variación, que discurrirían en paralelo a la A7 y un trazado prácticamente soterrado casi en su totalidad. Este tendría una extensión de 53 kilómetros de longitud y supondría una inversión de 2.000 millones de euros. La tercera es una alternativa mixta que sigue el trazado de la autopista AP7 , con una variante que hace que las vías pasen por el Hospital Costa del Sol, Marbella y San Pedro Alcántara. Este tendría una longitud de 55 kilómetros y el coste rondaría los mil millones de euros. Las previsiones de Fomento apuntan a que la proyección de viajeros hasta el año 2024 sea de entre 4,7 y 5 millones de viajeros, según el estudio.

También se contempla la prolongación de la vía hasta el municipio de Estepona. En este caso, la inversión ascendería hasta los 3.850 millones de euros en el caso de las dos primeras opciones, mientras que el presupuesto de la alternativa mixta sería de 2.370 millones. Se espera que la afluencia de viajeros sea de alrededor de 8 millones de pasajeros. De la Serna avanzó que tiene previsto llevar el estudio a información pública a comienzos de verano y se enviará al Ministerio de Medio Ambiente para la declaración de impacto ambiental una vez resueltas las alegaciones. Posteriormente, se licitará la redacción de los proyectos.

53Kilómetros. Es la longitud del trazado que discurre en paralelo a la A7; el mixto es de 55 kilómetros

Pese a que ninguno de los trazados contempla inicialmente la llegada del tren de alta velocidad a Marbella y Estepona, el titular de Fomento cree que las vías planteadas podrían ser compatibles con las del AVE al tratarse de recorridos en su mayoría subterráneos, dejando así la puerta abierta a esta infraestructura. En este sentido, lamentó que el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Junta de Andalucía presentado esta misma semana no incluyera en el borrador la llegada de la alta velocidad a sus términos municipales. El consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, culpó entonces al Gobierno Central de no tener prevista esta opción como excusa para no incluirla en el documento urbanístico, y deja ahora la puerta abierta a su posible llegada. Asimismo, sobre la propuesta planteada en el POT de liberar la autopista AP7 y convertir la autovía A7 en un gran bulevar metropolitano, De la Serna criticó que "no hace falta ser un gran experto urbanístico para plantear esta cuestión" y exigió al Gobierno andaluz "menos demagogia" y "un poco más de rigor" sobre este asunto. "Solo hasta Estepona esa pequeña cuestión que se plantea, para que lo haga otro, supondría una inversión superior a los mil millones de euros", señaló.

En el acto celebrado ayer en el Vivero de Empresas de Marbella también estuvo presente la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, entre otros diputados y senadores del PP.