Fomento valora que la mayoría municipal esté ya a favor del Metro al Civil

Ya sea por consuelo o por confianza cierta, el consejero de Fomento, Felipe López, no pierde la esperanza de que el alcalde, Francisco de la Torre, dé su brazo a torcer y no obstaculice la construcción del Metro hasta el entorno del Hospital Civil. A falta de un mensaje positivo por parte del mandatario municipal, a López le basta con su silencio o con su negativa a cerrar por completo la puerta a la iniciativa. Y para ello tira de lo ocurrido en el último Pleno del Ayuntamiento, en el que De la Torre, muy posiblemente para no escenificar su soledad, optó por abstenerse en una moción en la que se le pedía al Ejecutivo local que no entorpezca el avance de la obra hacia la zona norte. Bien es cierto, que al tiempo que se abstenía afirmaba sin disimulo que no colaboraría "activamente" con el desarrollo de los trabajos.

Con su mensaje el alcalde se reafirmaba en su posición contraria a que el ferrocarril urbano se prolongue en superficie desde El Corte Inglés por las calle Eugenio Gross y Blas de Lezo. Sin embargo, López, ayer, quiso poner en valor la existencia de una mayoría plenaria que ahora sí está a favor de culminar la red conforme a lo pactado a finales de 2013. Y esa circunstancia supone una novedad en el conflicto abierto años atrás entre el Consistorio y la Junta. De hecho, todas las mociones que se pusieron sobre la mesa en esa sesión plenaria, favorables a que el Metro alcance la trasera del Civil a ras de calle, fueron avaladas por un amplio porcentaje del plenario y sin que uno solo de los ediles del PP votase en contra de las mismas.

Aprovechando la coyuntura, el titular de Fomento optó por conciliar y no por reprender al alcalde. "No quiero vencer a nadie, doblar el pulso a nadie", dijo, añadiendo que su propósito no es otro el que de trabajar conjuntamente con el Ayuntamiento, "respetando los temas acordados". Sobre el apoyo mayoritario de la Corporación, López dijo "interpretar que eso corresponde a una voluntad, seguramente no expresa, en este momento todavía, pero más o menos tácita, de que el Gobierno de la ciudad de Málaga acabe entendiendo que tiene que cumplir los compromisos que asumió en 2013".

Y valoró que ello puede llevar "a un punto de encuentro" a ambas administraciones. "Hay muchas razones, le están dando al Ayuntamiento y al alcalde, Francisco de la Torre, razones de todo tipo desde muchos ámbitos, ciudadanos, empresariales, económicos...". En este punto, recordó el informe de Seopan en el que se señala que de las infraestructuras de carácter ferroviario que hay en España, "el que tenía un índice más alto en términos de inversión y rentabilidad social era el ramal al Hospital Civil". Por ello, esperó que "no se cercene un proyecto, que es de modernización muy importante para la ciudad, que no se ampute, que no hay ninguna razón para hacerlo".

"Interpreto en positivo que si la mayoría de la Corporación, aunque no el alcalde todavía de forma expresa, dice que está bien fundamentado y que hay que cumplir lo pactado, creo que es un buen camino", admitió, y subrayó como "fundamental" que las instituciones "acaben teniendo crédito, desde el punto de vista del respeto a la ciudadanía, de los compromisos con inversores, de la seriedad de las relaciones entre instituciones, cumpliendo lo que se pacta".

En su argumento, aprovechó para oponer los beneficios medio ambientales que trae consigo el Metro a la última decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, "un responsable político desnortado, porque ha perdido el norte". "No se puede plantear retroceder respecto a los pasos que la historia está determinando como camino a transitar para contener el problema del cambio climático, que es una evidencia desde todos los puntos de vista".