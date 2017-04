Forman subgrupos para avanzar en el diseño hospitalario de Málaga

Nuevos pasos para avanzar en el diseño del futuro hospitalario de Málaga. A la constitución a finales de marzo pasado de un grupo técnico formado por especialistas de los hospitales de la provincia, le ha seguido la formación de subgrupos que tendrán que hacer un diagnóstico y propuestas por cada área encomendada. Por ejemplo, habrá equipos que trabajarán en el análisis del área de Urgencias, otros en el apartado quirúrgico o de enfermos crónicos. La idea es que los especialistas de cada ámbito se impliquen en detectar los problemas y las posibles soluciones de la infraestructura hospitalaria malagueña.

Aunque estas mesas de trabajo se pusieron en marcha de cara a dar respuesta a la iniciativa de profesionales para impulsar un nuevo Hospital Regional, lo cierto es que sobre la mesa está toda la infraestructura de la sanidad pública malagueña. "Hay que mirar el conjunto de la provincia; no sólo los hospitales de la capital, sino también los comarcales y los centros de alta resolución (cares). Y no sólo la atención especializada, sino también la primaria", apuntó ayer el responsable de coordinar todos estos trabajos, el ex consejero de Salud José Luis García de Arboleya. "Es la única forma de encajar luego todo bien", acotó. García de Arboleya indicó que los equipos también contarán con el apoyo de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), cuya participación es "absolutamente necesaria". Según el ex consejero, tras el parón de Semana Santa, los grupos le darán "un empujón" a su trabajo. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía pretende que el diseño resultante sea producto de "la participación y el consenso".