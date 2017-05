Freno al chantaje 'on line' a hoteles y viviendas turísticas

La escena es la siguiente. Un cliente se aloja en un hotel y exige, con cara de pocos amigos, hablar con el director. Exagera o, directamente, se inventa algún problema con la habitación o con el servicio recibido y amenaza con escribir comentarios negativos del establecimiento en las redes sociales a no ser que le mejoren la categoría de la habitación, le regalen la pensión completa o le cobren menos dinero. Este tipo de chantaje se ha dado en la Costa del Sol y sigue existiendo, si bien se ha conseguido frenar porque las plataformas han aumentado sus políticas de control de los comentarios e incluso están poniendo sanciones. "Las plataformas de reservas han cambiado su política porque los hoteleros nos hemos puesto más duros y aunque siempre hay gente que plantea problemas, hemos conseguido cortar muchas amenazas", explica Francisco Moro, vicepresidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y director del hotel Maestranza en Málaga capital.

El modelo ha cambiado radicalmente en apenas una década. Antes el turista iba a la agencia de viajes, le daban una lista de hoteles y, más o menos, se fiaba de la opinión del empleado o preguntaba por algún establecimiento concreto porque se lo había recomendado algún familiar o amigo. Hoy en día la inmensa mayoría de los turistas entran en grandes plataformas como TripAdvisor o Booking, entre otras muchas, y eligen un hotel por el precio, su ubicación y, sobre todo, por los comentarios de otros clientes. Cuanto mejores sean, más nota obtiene el hotel y más confianza despierta en el comprador, que reserva con un simple clic, casi por impulso. El boca-oído es ahora universal, engloba a miles de personas y hasta se aportan fotografías para dar una mayor veracidad al comentario. Es el sistema ideal, en el sentido de que el turista puede elegir con una amplia información previa y sin moverse del sofá en apenas unos minutos. Pero, como todo sistema, también puede pervertirse. Y eso es lo que han aprovechado muchas personas para su beneficio propio. Amenazar o, directamente, escribir comentarios negativos falsos ha supuesto más de un dolor de cabeza a muchos hoteles, pero afortunadamente esta práctica es cada vez menos habitual.

Los expertos coinciden en señalar que los británicos son los más 'activos' en este fraudeUn hotel medio puede obtener unos 2.000 comentarios y se puede llegar a 5.000

"Sigue habiendo amenazas, pero ahora las plataformas están analizando esos comentarios negativos con mayor intensidad, se están eliminando y eso nos está ayudando bastante", señala Luis Callejón, presidente de Aehcos, quien lamenta que este tipo de malas conductas "siempre han existido", pero ahora son más visibles e inmediatas en la Red. Hay prácticamente profesionales del chantaje. "Son clientes que en cuanto llegan a la habitación la analizan de cabo a rabo y simplemente con que haya un enchufe un poco flojo van corriendo al director amenazando con denunciarlo", añade.

Puede parecer de mal gusto hablar de nacionalidades, pero varios de los expertos consultados coinciden en señalar que el 90% de estas prácticas son realizadas por británicos y que los españoles, poco a poco, están también aprendiendo esas malas artes. "Los alemanes, por ejemplo, no dicen nada y si se quejan es porque tienen razón", apuntan. La Costa del Sol, por ahora, se está librando de una argucia utilizada por turistas británicos en Benidorm, Baleares o Canarias, sobre todo en hoteles de todo incluido. Dicen que les ha sentado mal la comida del hotel, que estaba en mal estado y denuncian al establecimiento para pedirle una compensación económica. Hay hasta abogados en las puertas de los hoteles para incitarles a que presenten estas denuncias falsas e incluso el gobierno británico está estudiando las primeras medidas para evitarlo. El bulo también se alimenta a través de internet para hacer más daño a la empresa y sacar más tajada.

Miguel Bordera, director de la cadena hotelera Medplaya en la Costa del Sol, critica este tipo de acciones aunque quiere dejar claro que solo las realiza una pequeña minoría. "Es algo excepcional y solo ocurre de forma puntual, aunque es cierto que hay clientes que abusan", narra. Bordera señala que "hay turistas que dicen que no están contentos con su habitación, que llevan varios días malos por la comida, que no le han hecho la habitación... mentiras para obtener un beneficio y que la agencia de viajes les compense". Este experto, que lleva cuatro décadas trabajando en la Costa del Sol, reitera que no es lo normal y que cuando un cliente se queja es porque hay algún motivo que, normalmente, se puede solucionar con cierta facilidad. Pero si alguien le intenta chantajear y amenazar con comentarios falsos en internet lo tiene claro: "Inmediatamente lo echo del hotel porque es algo que no se puede aceptar. Si un cliente está descontento tiene todo el derecho a reclamar, pero no a chantajearte y ese debería ser el criterio a adoptar por todos". Bordera recuerda un caso de un cliente "que me pidió vacaciones gratis por un muslito de pollo". Se lo pidió al cocinero en el comedor del hotel, se lo llevó a su mesa, le hizo fotografías, se lo comió y luego argumentó que le había sentado mal porque estaba crudo. "Pero él le hizo antes de comérselo las fotografías para intentar tener pruebas cuando, lo normal, es que si estaba crudo le hubiera pedido al cocinero que se lo pasara más antes de comérselo", dice el director aún perplejo e indignado por el descaro del cliente.

Este fenómeno también está afectando a los propietarios de viviendas turísticas, porque el sistema de reservas es el mismo. Los usuarios valoran al anfitrión de la casa y hay casos en los que también amenazan con mentir para intentar obtener un beneficio. "Hay clientes expertos en intentar sacar defectos a la vivienda para que le bajes el precio", dice Hilario Echevarría, presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas y Vacacionales de Andalucía (Apartsur). Steffen Hansen, propietario de la agencia Solaga, especializada en el alquiler de vivienda turística en Málaga capital, va en la misma dirección. "Un cliente me llamó y me dijo que me iba a poner un comentario malo si no le rebajaba el precio. Nunca lo he hecho y nunca lo haré", resaltó.

¿Qué están haciendo las plataformas para impedir este tipo de prácticas? TripAdvisor es uno de los portales de reservas más importantes del mundo con 500 millones de comentarios, a razón de 290 cada minuto. Fuentes de la empresa aseguran que "luchamos contra el fraude de una manera muy agresiva y nos oponemos totalmente a cualquier intento de publicar comentarios falsos o sesgados. Es increíblemente importante para nosotros que nuestra web siga siendo una fuente útil y precisa de información porque si no lo fuéramos, los usuarios simplemente no volverían a usarla para planificar sus viajes". En este sentido, desde este portal afirman que tienen un "sofisticado sistema automatizado" que filtra las opiniones que se reciben y que, además, cuentan con una plantilla de 300 personas "que investigan todas aquellas opiniones que han hecho saltar las alarmas de nuestros filtros o que han sido reportadas por usuarios de nuestra comunidad". TripAdvisor indica que "en cuanto nos damos cuenta de que una opinión es falsa la retiramos inmediatamente", a la vez que recuerdan que "escribir comentarios fraudulentos es también una violación de la ley en muchas jurisdicciones".

Hay varios tipos de fraude y no solo de particulares sino también de empresas que ponen muchos comentarios positivos sobre sí mismos o negativos sobre otras compañías. TripAdvisor sanciona a las empresas que comentan estas irregularidades y, para que sean conocidas por los posibles clientes, le colocan en su pagina una insignia roja.

Ahora hay un mayor control y los hoteles pueden responder a los comentarios. "No podemos ir contra las redes porque es lo primero que miramos todos cuando vamos de viaje pero es importante ver qué tipo de queja pone el cliente y cuál es la respuesta del hotel, porque igual no ha habido un problema sino un mal entendido", comenta Miguel Bordera.

Alberto Calcerrada, Global Corporate Communication en Trivago, destaca que en su plataforma se incluyen las opiniones que los usuarios suben a diferentes páginas web y que, en el caso de un hotel medio superan las 2.000 y que pueden llegar a los 5.000. "Lo habitual es que un hotel tenga un número tan alto de opiniones que no tiene sentido que un cliente haga cualquier tipo de chantaje con una opinión porque sería una opinión falsa frente a miles de opiniones auténticas", subraya.

El rápido desarrollo de las nuevas tecnologías ha posibilitado la existencia de fraudes, pero también ayuda a eliminarlos porque, afortunadamente, la gran mayoría de las personas son honestas y no cometen este tipo de chantajes. Las plataformas actualizan y mejoran continuamente sus sistemas, garantizan que el comentario ha sido realizado por un cliente real y el hecho de poder hacer una valoración en apenas unos minutos desde el propio teléfono móvil ha multiplicado el número de comentarios, por lo que prima la verdad sobre el fraude. Tanto los hoteleros como los directivos de las plataformas consultadas coinciden en que el turista que quiere hacer una reserva debe tener, ante todo, sentido común. "Si hay 100 comentarios buenos y dos malos, lo normal es pensar que esos dos clientes han tenido una mala experiencia, real o inventada, que no es lo habitual", afirman. "Si hay cientos de opiniones diciendo que el wifi no funciona bien, ¿quién va a dar veracidad a una que diga que funciona perfectamente? El boca- oído en el mundo on line es igual que en el off line y los lectores hacen su propia interpretación", añade Calcerrada. Los chantajistas lo tienen cada vez más crudo.