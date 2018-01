La Fuensanta, una barriada tomada por la Guardia Civil

Dos agentes de la Científica tomaban muestras a las 22:00 bajo un gran foco situado en la calle principal de la barriada de Fuensanta de Coín, donde una pelea entre familias rivales había terminado horas antes con la vida de dos hermanos y dejaba malheridos a otros dos. La zona de Fuensanta está algo alejada del pueblo, a dos kilómetros sobrepasando el casco urbano en dirección a Ronda y lindante con el cementerio. A esas horas de la noche apenas hay luces alumbrando las calles y sólo un fuerte dispositivo de la Guardia Civil con material antidisturbios mantiene a raya a los vecinos tras el cordón de seguridad. El ambiente de tensión es palpable después de una tarde de trifulcas. Los gestos desencajados hacían presagiar un nuevo estallido de violencia en cualquier momento. La presencia de extraños en la zona causó sorpresa entre los que permanecían en la calle e incluso uno de los agentes de la Benemérita recomendó a los recién llegados abandonar el lugar.

En el centro del pueblo muchos desconocían lo sucedido horas antes, cuando sobre las 17:00 se inició la pelea en plena calle, en la que participaron hasta medio centenar de personas, muchas provistas de armas blancas y palos. La llegada de los primeros vehículos policiales alertó a los vecinos de Coín de lo que estaba pasando dos kilómetros más allá del centro. Las calles del casco urbano permanecían casi vacías a esa hora de la noche. Un joven, sobrino de los fallecidos, se acercó a esa hora al cuartel de la Policía Local para solicitar información sobre el estado de los heridos y la situación del resto de la familia. El agente que le atendió no le supo dar muchos detalles. A esa hora se recuperaban de sus heridas.

Hasta las 21:00 la situación no se dio por controlada, aunque la Guardia Cicil tenía previsto mantener el dispositivo de seguridad durante toda la noche. Hoy el Ayuntamiento analizará si mantiene los actos programados para el día de Reyes. En Coín, la barriada de Fuensanta no pasa por ser un punto conflictivo. Se trata de una zona humilde, de viviendas sociales, y habitada por personas en su mayoría de etnia gitana. No se recuerda un incidente de esta gravedad con antelación. La razón de este enfrentamiento entre familias pudo ser una cuestión "de honor", según comentan algunos vecinos, después de que dos jóvenes iniciaran una convivencia sin la aprobación familiar.