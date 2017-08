Funcionarios de prisiones denuncian agresiones y malas condiciones de trabajo

Bolsas de chorizos a todo aquel ciudadano que pase por la sede de la Subdelegación del Gobierno en la capital. De esta manera es como la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias de España (Acaip), pretende llamar a la conciencia al Gobierno sobre la situación "límite" en las cárceles del país. El mayor sindicato de funcionarios de prisión del Estado denunció ayer la "precariedad" de su trabajo con la llegada de la crisis económica y la "indecencia" del Secretario General de Prisiones, Ángel Yuste, el cual habría ignorado las quejas de diversos trabajadores que han sufridos agresiones por parte de internos.

El año pasado se produjeron 360 agresiones de magnitud contra funcionarios en los centros penitenciarios españoles, siete de las cuales ocurrieron en la prisión de Alhaurín de la Torre. El Secretario de Organización de Acaip, Francisco Macero, asegura que el Secretario de Prisiones no solo "no hace nada" para proteger a los trabajadores, sino que "se abre expediente" a los que denuncian los hechos. A su vez, Macero dijo que se está trabajando en cambiar la clasificación de 'agresión' dentro de las cárceles, para "encubrir y no solucionar" tales acciones violentas.

El portavoz de Acaip añadió que la media de edad de los funcionarios de las prisiones no ayuda a que estos puedan desarrollar su trabajo de manera correcta. En la cárcel de Alhaurín de la Torre, la media de edad de los trabajadores supera holgadamente los 45 años, y hasta hace unos meses -momento en el que entraron unos pocos empleados en prácticas- tan solo había una que bajara de los 30 años. Macero aseguró que esta situación conducirá a la cárcel malagueña al "colapso" en el plazo de un lustro.

El líder sindical dijo que el centro penitenciario malagueño necesita entre 30 y 35 trabajadores "de manera urgente" de cara a hacer una "labor mínima" en los próximos años.

La cárcel de Archidona, cuya fecha de apertura estaba en el aire hasta hace unas semanas, será inaugurada a "finales de año", según confirmó Macero. El también funcionario de prisión calificó de "chapuza" lo que la Secretaría de Prisiones tiene planeado para el próximo centro penitenciario de Málaga, ya que tan solo se van a abrir 6 de los 14 módulos del centro y para ello se van a destinar a funcionarios de provincias cercanas, lo que "pondrá aún más en jaque esas prisiones".

La falta de trabajadores en las prisiones y su edad avanzada es un problema cuando toca lidiar con los internos violentos, según Macero. "La mayoría de las agresiones son provocadas por enfermos mentales. Por un lado los muy graves, que los mandan a las cárceles cuando hacen una barbaridad en los psiquiátricos, y por otro, todas aquellas personas con patologías que derivan del consumo de estupefacientes", dijo el portavoz sindical. En torno al 40% de los internos en las cárceles españolas necesitan medicación psicotrópica, algo que Macero asegura que no está controlado debido a la falta de funcionarios. Por ello "en muchas ocasiones" se producen brotes de violencia.