García Margallo solicita al Gobierno "un paso más" para actualizar las pensiones

El ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo expresó ayer en Málaga que le gustaría que "el Gobierno diese un paso más y que este año fuésemos a una actualización de las pensiones con los precios al consumo", apostando por que "a partir de ahí, busquemos fórmulas imaginativas para el futuro". Así lo indicó García Margallo en declaraciones a los periodistas antes de participar junto con el ex ministro Jordi Sevilla en el encuentro Diálogo para el Desarrollo, en el que analizaron las claves para impulsar el crecimiento empresarial. García Margallo consideró que el Gobierno "sí está escuchando a la calle", recordando que el Ejecutivo ha anunciado que va a subir las pensiones mínimas y de viudedad. Por su parte, el ex ministro Jordi Sevilla abogó por "escuchar a la calle" para resolver los problemas y señaló que "los problemas de las pensiones no se resuelven haciéndoles perder poder adquisitivo a los pensionistas", apuntando que "negarse a reconocer ese dato nos va a negar otras soluciones que existen al problema de las pensiones, porque hay distintas alternativas entre las que hay que elegir".