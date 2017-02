El Gobierno asegura que las becas de FP se abonarán completas

Un problema administrativo con las becas del Ministerio de Educación para los alumnos que cursan un grado superior de Formación Profesional ha vuelto a enfrentar a la Junta de Andalucía con el Gobierno central. Lo bueno es que, en esta ocasión, la solución ha llegado con celeridad. "En 24 horas", como anunciaron ayer, satisfechos el ministro Íñigo Méndez de Vigo y la presidenta Susana Díaz. Según afirmó el responsable en materia educativa, "todos los alumnos de FP van a cobrar la beca completa, aquellos que han cobrado solo una parte cobrarán la totalidad y los que no han percibido nada hasta el momento les llegará el importe completo". El anuncio lo hicieron ambas administraciones de forma conjunta al coincidir en la visita del Rey Felipe VI al Museo de Málaga.

"El vicepresidente de la Junta de Andalucía me explicó ayer [por el martes] que había un problema con la percepción de las becas de Formación Profesional, que no se daba la beca completa por las convalidaciones, me explicó el tema, lo hemos estudiado y me complace mucho comparecer junto a la presidenta de la Junta para decir que vamos a solucionar esta cuestión", dijo Méndez de Vigo.

Los estudiantes esperaban recibir entre 2.000 y 3.000 euros y percibieron 260

Alrededor de un millar de alumnos andaluces que iniciaban sus estudios en un Grado Superior y convalidaron módulos por las enseñanzas recibidas con anterioridad, Grado Medio o Bachillerato, recibieron unos 260 euros cuando esperaban becas de 2.000 a 3.000 euros. Las materias convalidadas no se tenían en cuenta para la percepción de la ayuda, por lo que se vieron muy mermadas. El vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, puso en conocimiento del ministro esta situación que, según el compromiso del Gobierno central ha quedado resuelta.

"Es una muestra de la buena relación entre administraciones, entre el Gobierno y la Junta de Andalucía", aseguró el ministro de Educación. "Las administraciones estamos para resolver los problemas de la gente y más en algo tan importante como las becas que son un elemento clave de la dimensión social de un Estado", agregó. "Como dice el ministro el problema fundamental era que las matriculaciones se formalizaban como completas pero las convalidaciones se interpretaban como que esas matrículas eran parciales y mucho de los chavales afectados de Formación Profesional habían recibido solo una parte de la beca, solo que ahora recibirán completa la cuantía prevista y aquellos que no la han recibido lo harán por su cuantía completa", dijo Susana Díaz tras la intervención de Méndez de Vigo.

La presidenta de la Junta de Andalucía subrayó la importancia de estas ayudas para los estudiantes. "Soy consciente, desde la propia experiencia incluso, que muchos de ellos sin el complemento, sin la ayuda y el apoyo que proporciona la beca era imposible que terminaran el curso lectivo en el que se encontraban inmersos", dijo y destacó la "buena noticia" que quisieron comunicar en el Palacio de la Aduana. "Tengo que agradecer que en un plazo de 24 horas se haya podido resolver de manera satisfactoria y que en este momento estos jóvenes, fundamentalmente de cuatro provincias andaluzas en el ámbito de la FP, tengan la garantía y la certeza de que a partir de ahora toda su preocupación tiene que estar centrada en el estudio y que este problema administrativo ha quedado resuelto".

Aún así, Jiménez Barrios destacó el pasado martes que a día de hoy, hay 113.000 alumnos de enseñanzas universitarias "que siguen sin cobrar la beca que tienen que recibir por parte del Ministerio de Educación" y parece que, "tristemente, se debe a que el ministro no tiene tiempo para firmar un papel", comentó. "Es imposible que desde el día 28 de diciembre el ministro de Educación no haya tenido tiempo de firmar este documento y que los estudiantes de Andalucía no estén recibiendo a tiempo sus becas", apuntó el vicepresidente de la Junta. También señaló que los alumnos de otras comunidades sí están cobrando con normalidad sus ayudas estatales.