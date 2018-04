El Gobierno critica a la Junta por "falta de seriedad" en su política del agua

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, considera que la Junta de Andalucía en materia de agua "tiene dos técnicas: una es mirar para el cielo y otra mirar para otro lado". "Falta seriedad", lamentó en una entrevista a Europa Press, apuntando que "no quiere asumir responsabilidades". Briones recordó que se transfirieron las competencias a las comunidades autónomas que "deben asumir la inversión que corresponda no sólo en materia de riego sino también de tratamiento de aguas residuales y, la más importante, la de, dentro de las cuencas intracomunitarias, realizar todas las infraestructuras de conexión". Al respecto, indicó que estas conexiones "son fundamentales", porque son "esas redes que conectan y que permiten el trasvase de aguas en todo el territorio autonómico". "Y eso no se está haciendo" por parte de la Junta, apuntó, añadiendo que "no está haciendo sus deberes".

El subdelegado indicó que "si la Junta solamente hubiera asumido su obligación en materia de red de conexiones de embalses, de todas esas infraestructuras básicas, no habría ningún problema ahora mismo en la provincia". "Podemos matar moscas a cañonazos, pero entendemos que si ellos hacen su trabajo y hay un diálogo en un marco de respeto y lealtad institucional y con un marcadísimo carácter técnico, en la provincia no habría ningún problema en materia de agua", manifestó.

Para Briones, la administración andaluza "no se puede levantar cada día con una ocurrencia", señalando que "vinieron a decir que la solución para la comarca de Antequera es el trasvase desde el pantano de Iznájar, ante lo que indicó que en este caso "la Junta o no planifica bien o responde políticamente con mucha irresponsabilidad". Así, indicó que "si es necesario un trasvase de ese tipo, hagamos esto con seriedad; primero respetando el principio de solidaridad interterritorial y, segundo, asumiendo las comunidades autónomas aquellas obligaciones por tratarse de cuencas intracomunitarias".