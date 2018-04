El Gobierno denuncia la "desfachatez" de la Junta por pedir que asuma la A-92 ferroviaria

El delegado del Gobierno, Antonio Sanz, recriminó ayer a la Junta de Andalucía que culpe al Ejecutivo de "su decisión" de no terminar la línea de alta velocidad entre Sevilla y Antequera y de "desfachatez por pretender que el Ministerio asuma su obra inacabada y abandonada", la denominada A-92 ferroviaria. En un comunicado, Sanz recordó que la decisión de la Administración regional de abandonar la construcción de la vía férrea Sevilla-Antequera a la altura de Marchena "supuso enterrar los 280 millones que había invertido y que financió mediante un préstamo del Banco Europeo de Inversiones que tuvo que devolver".

En este sentido, expresó "su consternación por las manifestaciones autoexculpatorias" del consejero de Fomento, Felipe López, quien el pasado martes pidió al Ejecutivo del PP que impulse la A-92 ferroviaria y que asuma la inversión de la Junta de 270 millones como un "anticipo y entrega a cuenta de un eje que tiene que construir el Estado porque es de su competencia". Sanz pidió al consejero que "deje de buscar excusas y explique a los andaluces "por qué se dejó en punto muerto una infraestructura vital después de construir con el dinero de los contribuyentes una plataforma fantasma, que no lleva a ninguna parte". "Si el Gobierno de Susana Díaz decide no terminar una línea de alta velocidad en la que ya ha realizado una fuerte inversión, que asuma las consecuencias de su gestión y no intente echar balones fuera", añadió. A su juicio, el Ministerio de Fomento "trabaja en una solución razonable, económicamente viable y medioambientalmente sostenible" como es el baipás de Almodóvar del Río, que permitirá acortar los tiempos de viaje entre Sevilla y Málaga y Sevilla y Granada "con un coste razonable frente al despilfarro y la falta de previsión de la Junta".