El Gobierno admite que no gastará este año lo previsto para el 'AVE barato' Málaga-Sevilla

El diputado nacional del PSOE por Málaga Miguel Ángel Heredia ha criticado que el Gobierno central no sepa aún cuándo entrará en servicio el baipás de Almodóvar del Río (Córdoba) para conectar Málaga y Sevilla a través del AVE. En una respuesta del Ejecutivo, fechada el 16 de abril de este año, se elude fijar calendario alguno para el desarrollo de esta actuación a la espera de que se conozcan los detalles del proyecto constructivo adjudicado por Adif por 309.000 euros. De acuerdo con esta contestación, será una vez redactado y aprobado el proyecto cuando se conozca tanto el plazo de ejecución como el coste de las obras. "A ese plazo hay que añadirle el tiempo necesario para la contratación de las obras y, posteriormente, una vez finalizadas, las pertinentes pruebas para la puesta en servicio", indicaron desde la Administración central. Por ello, "no es posible en este momento dar una fecha precisa de puesta en servicio", agrega.

En este punto, Heredia dijo que la partida prevista para el baipás contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018 "es falsa, a tenor de esta reciente respuesta parlamentaria del Gobierno". "Si no está redactado ni aprobado aún el proyecto, lo primero que habrá que hacer es terminarlo y después contratar las obras", expuso, preguntando al Ejecutivo del PP "en qué va a gastar el Gobierno los 12,4 millones previstos". "Estando a principios de mayo y teniendo que finalizar el proyecto y licitar y adjudicar las obras, este año no comenzarán las obras, con lo que no se va a gastar prácticamente nada", consideró. A su juicio, el Gobierno ha incluido esta partida "para engordar el presupuesto a sabiendas de que no lo van a gastar". "Esto es mentir a conciencia a los malagueños", dijo.