El Gobierno ya olvida poner fechas para la Biblioteca en San Agustín

El compromiso real del Gobierno central para impulsar la transformación del antiguo convento de San Agustín y su conversión en sede de la Biblioteca Provincial del Estado en Málaga regresa a un escenario de indefinición. Si hace poco menos de un año el entonces director general de Bellas Artes, Luis Lafuente, acompañado del subdelegado del Gobierno, Miguel Briones, y del presidente provincial del PP, Elías Bendodo, se aventuraba con la posibilidad de que a lo largo de 2019 y 2020 pudiesen empezar a acometerse los trabajos de intervención, una reciente respuesta parlamentaria vuelve a sembrar las dudas.

En la citada contestación, a raíz de una pregunta del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, el Ejecutivo central sólo admite que dentro del presente ejercicio se tendrán que realizar una nueva labor de excavación arqueológica en el inmueble. Este nuevo paso se producirá después de que en primera fase se hayan encontrado "importantes restos que se remontan a la época musulmana-medieval, por lo que desde los servicios de protección del patrimonio se ha determinado la necesidad de realizar una segunda excavación -más amplia- que se prevé contratar en el año 2018".

En noviembre de 2017 admitía la posibilidad de que la actuación estuviese lista en 2021

Y no será hasta disponer de las conclusiones y resultados de estos sondeos cuando el Ministerio de Cultura estarán en disposición de dar el siguiente paso y avanzar en la redacción del proyecto de adaptación del edificio. O lo que es lo mismo, hasta que se llegue a ese punto del proceso no se podrá "ni prever el inicio de las obras, su finalización o la fecha para su futura apertura".

Esta información, que tiene fecha del pasado día 3 de abril, contrasta no sólo con los datos aportados en su visita a la capital por el director general de Bellas Artes en mayo del año pasado, sino con otras aportaciones posteriores. En otra respuesta parlamentaria, fechada el 14 de noviembre pasado, ya se aludía a la necesidad de contratar una segunda fase arqueológica, si bien se apuntaba que estos trabajos podrían estar finalizados en el segundo trimestre de 2018. Al tiempo, se apuntaba que, con "un calendario optimista", podría adjudicarse la obra en 2019, pudiendo estar culminada en 2021.

Este vaivén de plazos y compromisos fue objeto ayer de crítica por parte del PSOE. El secretario general en la provincia, José Luis Ruiz Espejo, acompañado de Heredia, reclamó al Gobierno que agilice las obras de construcción de la Biblioteca Provincial después de que el proyecto acumule más de 24 años de retraso desde que la sede se trasladó de forma provisional a la Avenida de Europa.

"En 1994 se demolía la Casa de la Cultura que había junto al teatro romano para habilitar las visitas a este monumento, poco después se acordó que la sede definitiva sea el antiguo convento de San Agustín", dijo Ruiz Espejo, quien consideró que para relanzar la actividad de este equipamiento, al que se destinan en los Presupuestos Generales del Estado 1,35 millones, "es necesario que haya una sede definitiva". En este punto, recordó que la Junta ha destinado más de 7 millones al alquiler en la sede provisional.

"No hay fecha ni plazo de ningún tipo, el Gobierno de Rajoy ha destinado partidas en todos los PGE de 2012 a 2018 salvo en 2013 por valor de 3,2 millones de euros, es lo que se tenía que haber gastado hasta la fecha en este proyecto, pero no se ha gastado nada porque no se ha hecho nada", consideró Heredia.