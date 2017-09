El Gobierno tiene previsto invertir 751.000 euros en el Cercanías a Marbella hasta 2018

El Gobierno tiene previsto invertir un total de 751.000 euros en el cercanías de Marbella entre este año 2017 y el que viene, 2018, según ha apuntado en una respuesta escrita a una pregunta formulada por el diputado socialista Miguel Ángel Heredia en relación al cercanías marbellí.

El Ejecutivo detalla que hasta la fecha, por parte del Ministerio de Fomento se ha redactado un Estudio de Viabilidad de la ampliación de la Red de Cernanías de Málaga, posteriormente se tramitó el Documento Inicial Ambiental de la actuación (ya que está sometida al Procedimiento de Evaluación Ambiental ordinaria), y actualmente se está redactando el Estudio Informativo.

Además, concreta que el gasto desglosado por años es para el Estudio de Viabilidad realizado en los años 2013 y 2014 se pusieron 67.000 euros y 278.000 euros respectivamente; para el Documento Inicial Ambiental se invirtieron en el 2015 más de 18.000 euros y para el Estudio Formativo, que se está redactando en la actualidad, se invirtieron en 2016 un total de 120.000 euros y para este año y el siguiente se ha previsto un gasto de 751.000 euros.

Ante esto, el diputado socialista ha criticado que "en seis años Fomento habrá invertido 1,2 millones en una infraestructura valorada como mínimo en mil millones de euros" y ha denunciado que el Gobierno del PP "sólo tiene previsto" invertir esos 751.000 euros en el Cercanías a Marbella entre 2017 y 2017.

"No esperemos más en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE). El Gobierno del PP no va a destinar más de 400.000 euros al tren a Marbella. Ya no es que no hayan hecho nada después de seis años, es que tampoco piensan hacerlo en 2018", ha lamentado Heredia. En este sentido, ha insistido en que el PP "lleva cinco años anunciando un proyecto fundamental que no termina de arrancar".

Además, ha recordado que el Cercanías a Marbella "es un compromiso de la entonces ministra de Fomento en 2012 en una visita a Málaga" y que, en 2013, la ministra Ana Pastor "dijo que se iba a hacer un proyecto de viabilidad". "Volvieron a decirlo en 2014, en 2015 y en 2016. Estamos en 2017 y los avances brillan por su ausencia", ha aseverado.

Además, Heredia ha apuntado que este mes el Gobierno de Rajoy ha anunciado otras licitaciones en beneficio de otras comunidades de España como la del Corredor Mediterráneo y sus conexiones con Valencia. Ante esto, el socialista se ha preguntado "por qué hay dinero para otras provincias mientras que Rajoy margina y machaca a la Costa del Sol".

"Si a Ángeles Muñoz (alcaldesa de Marbella) le interesa lo más mínimo Marbella debería levantar hoy mismo la voz contra Rajoy y exigirle que cumpla con este proyecto. Le pido que hoy mismo alce la voz y exija en los Presupuestos de 2018 una partida que impulse de una vez por todas esta actuación" ha dicho Heredia, que ha insistido en que Marbella es la única ciudad de España de más de 100.000 habitantes que no tiene ferrocarril.