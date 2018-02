El Gobierno reconoce un déficit de 493 policías y guardias en Málaga

El Gobierno central ha reconocido que en Málaga faltan 474 policías y 19 guardias civiles teniendo en cuenta el catálogo aprobado hace ahora diez años. En una respuesta parlamentaria el Ejecutivo asegura que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la provincia se fijó en 3.549 efectivos, cuando en la actualidad sólo hay 3.075 agentes disponibles, incluidos los 99 que prestan sus servicios en prácticas. Estas cifran arrojan un déficit de 474 agentes, según se recoge en el texto remitido al diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Rodríguez.

El déficit de guardias en la provincia es según Interior muy inferior, ya que de los 2.088 efectivos previstos en el catálogo, hoy están disponibles 2.069, incluidos 80 agentes en prácticas y 117 que ocupan plaza en la reserva. Según estas cifras, solo quedarían por cubrir en la actualidad 19 plazas de Guardia Civil en los distintos equipamientos en la provincia. Las cifras no cuadran para los sindicatos, que fijan el déficit en el doble de lo que asegura el Ministerio. El secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Málaga, Ignacio Carrasco, cree que faltarían unos 200 guardias civiles en la provincia, según los cálculos de la asociación. En opinión de Carrasco, que censuró el hermetismo con las cifras de agentes, en el ámbito nacional hubo el pasado año 7.000 agentes menos en el censo para las elecciones al consejo de la Guardia civil que los recogidos hace cuatro años.

También los sindicatos policiales SUP y UFP creen que la cifra de déficit de agentes es muy superior. La secretaria general del SUP, Dolores Valencia, aseguró que existe "un déficit importante" que su sindicato ha fijado en 600 agentes menos, teniendo en cuenta el catálogo actual, aunque la "realidad" del trabajo policial actual sitúa la demanda en un millar de agentes más en la provincia. Para la secretaria general de la UFP, Susana Corrales, "las cuentas no salen", porque en comisarías como Vélez o Marbella, la carencia de efectivos está entre el 13 y el 20%. El diputado Miguel Ángel Heredia criticó el recorte realizado por el PP en ambos cuerpos policiales y aseguró que dicha reducción "supone un deterioro para la seguridad ciudadana".