Grietas en la 'ITV' de edificios

La herramienta puesta en marcha en 2008 por el Ayuntamiento de Málaga para velar por la buena conservación de los edificios de la capital, la Inspección Técnica de Edificios (ITE), deja entrever sus particulares grietas. Las debilidades del sistema, ya sea por falta de personal o por la dificultad administrativa, son especialmente visibles en la zona del casco histórico de la capital donde, según los datos actualizados de la Gerencia de Urbanismo, se cuentan del orden de 160 construcciones cuyos exámenes fueron negativos pero cuyos propietarios siguen sin acometer las órdenes de ejecución en su momento decretadas por el ente municipal.

Dentro de este paquete de edificaciones de la zona del Pepri Centro se incluyen 96 que fueron objeto de expedientes en el año 2008 y que, de acuerdo con la información oficial, deberán someterse a una nueva inspección a finales de 2018. Es decir, que puede darse el caso de que los dueños de esas construcciones tengan que superar una nueva inspección técnica sin haber materializado con anterioridad las actuaciones de reparación determinadas años atrás por los técnicos de Urbanismo.

El CAC permaneció casi seis años abierto sin realizar las obras que le exigió Urbanismo

Incluso, hay un caso, el de Ollería, 40, que tiene expediente abierto desde 2007 por inspección desfavorable, esperándose aún el cumplimiento de la orden de ejecución dictada. Este edificio, se apostilla, tendrá que volver a ser sometido a examen antes de 31 de diciembre próximo. De acuerdo con los datos del Catastro, el edificio data del año 1890. Aunque no es el más antiguo, ya que hay otros que datan de 1830. No obstante, no es este inmueble el que mayor carga simbólica tiene de cuantos conforman el casco antiguo de la ciudad y que integran este particular listado de incumplidores. Dentro del mismo aparecen dos edificios municipales: la Casa Consistorial y el Hospital Noble.

Bien es cierto que el estado de ambos difiere. En el caso concreto de la actual sede principal del Ayuntamiento, el mantenimiento de la ITE desfavorable obedece más a una cuestión procedimental que a la renuencia del Consistorio a ejecutar las obras exigidas por Urbanismo tras realizar la inspección. En la misma, según fuentes municipales los técnicos constataron la existencia de desperfectos a corregir en la cubierta. Los trabajos fueron realizados en 2013, siendo la inversión de unos 15.000 euros.

Por el contrario, no parece que haya seguridad plena de que en el Hospital Noble se han materializado las intervenciones que en su día se demandaron. El estado de este inmueble se complica más aún por albergar a diferentes sedes municipales y haber sido objeto meses atrás de un acuerdo de cesión en favor de una cofradía de Semana Santa y de un colectivo vecinal.

Otra demostración de los problemas a los que parece enfrentarse la ITE es lo ocurrido con el CAC Málaga, que si bien ahora sí forma parte del listado de edificios con la inspección favorable, tardó al menos seis años en subsanar las deficiencias detectadas en sus instalaciones eléctricas tras el examen al que fue sometido a finales de 2008. De hecho, estos trabajos de adecuación no fueron materializados hasta 2015. Se da además la particularidad de que esas obras no fueron ejecutadas por la adjudicataria de la gestión del CAC sino por la propia Gerencia de Urbanismo. Todos estos detalles forman parte de la información incorporada a la nueva página web del organismo.

Preguntado sobre esta información, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, abogó por poner en relación estos datos con los propietarios que sí han cumplido con la ITE. E incidió en que el hecho de tener una inspección desfavorable "no implica que un edificio esté en ruina". De hecho, incidió en que es precisamente sobre los inmuebles que muestran un peor estado sobre el que refuerza su labor Urbanismo. En esta misma línea, admitió cierta flexibilidad con los plazos de actuación, en especial en los caso de propietarios con dificultades económicas o que están inmersos en problemas de herencia.

La primera de las convocatorias de la ITE data de diciembre de 2008, fecha límite en la que tenían que ser sometidos a examen 2.073 inmuebles, incluyendo entre los mismos aquellos de cien años o más y los protegidos por la normativa urbanística. Los datos facilitados por Urbanismo en los primeros meses de 2013 elevaban a 1.148 los propietarios que cumplieron con la ordenanza municipal, habiendo otros 700 que no fueron inspeccionados. De aquella convocatoria, al menos hasta hace un par de años seguía habiendo 153 edificios sin aportarla documentación exigida.

La convocatoria de 2009, correspondiente a edificios de entre 99 y 75 años, afectaba a 690 edificios. La ITE de 2011, la más numerosa, afectaba a edificios con entre 74 y 50 años, con un total de 7.202 unidades, de los que sí cumplieron con el trámite en la fecha prevista 4.400. La última de las citas fue la de 2013, con 2.520 incluidos en la bolsa, y de los que pasaron la revisión 1.650.

La última de las campañas corresponde a los edificio construidos en 1965, que tenían hasta el pasado 31 de enero para entregar la documentación. La información que dispone Urbanismo en su página web está actualizada a 24 de octubre del año pasado. De acuerdo con la tabla elaborada, de los inmuebles afectados eran 949, si bien solo 114 habían sido sometidos a la ITE antes de la citada fecha. Es decir, el 12%. Bien es cierto que, como demuestra lo ocurrido en ediciones anteriores, los propietarios suelen esperar a las últimas semana para formalizar la realización del trámite.