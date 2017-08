El Guadalmedina, ante su enésima oportunidad

Desde que la que fuera alcaldesa de Málaga Celia Villalobos anunciase a bombo y platillo en el año 2000 el frustrado Plan Guadalmedina, el debate sobre la regeneración del cauce y su aprovechamiento para uso ciudadano sigue vivo. Diecisiete años después, la ciudad sigue sin encontrar respuestas ni al cómo ni al cuándo, si bien ambos interrogantes están naturalmente relacionados con el cuánto. Ahora, cinco años después de que la Fundación Ciedes convocase un concurso internacional de ideas, ganado por el arquitecto José Seguí, el Ayuntamiento da un paso más con el fin de dar forma al plan especial que ordenará el espacio urbano del río.

De las seis propuestas técnicas analizadas, la formulada por las empresas Fernández Makers y Maia Consultoría ha merecido las mejores puntuaciones tanto desde el punto de vista técnico como económico. En concreto, 92,666 puntos, frente a los 80,750 de la segunda mejor considerada y de los 78,948 de la tercera.

La propuesta plantea modificar el lecho del río, lo que choca con la posición de la Junta

Sin embargo, como ocurriera con el proyecto de Seguí, existe la certeza de que buena parte de la proposición ganadora no podrá nunca hacerse realidad. De facto, en el seno de la Gerencia de Urbanismo se insiste en que el haber logrado el encargo no implica que sea la idea a materializar. De hecho, Urbanismo no hace suyo el planteamiento y solo condicionan su vinculación a la propuesta de plan especial que sea objeto de aprobación inicial. Trámite que podrá ver la luz en unos cinco o seis meses. A la espera de conocer cuánto de lo ahora premiado acaba formando parte del plan definitivo, este periódico ha podido conocer los detalles de la propuesta de Fernández Makers y Maia Consultoría. Una de las premisas es que asumen como posible integrar el río, dividido en cinco unidades de ejecución, en cinco años, entre 2018 y 2023. Todo ello, bien es cierto, con la implicación económica de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento, así como con la disposición de fondos europeos.

En respuesta a una de las peticiones municipales, el equipo ganador estudia en detalle la intervención sobre el tramo que se extiende entre los puentes Aurora y Armiñán, cuyo coste elevan a unos 30 millones de euros (20 de ellos se vinculan al soterramiento del tráfico en las márgenes). No obstante, la ejecución de la regeneración de este segmento del cauce parte de una premisa que choca de arranque con la posición de la Administración autonómica: la necesidad de modificar el lecho del río con el fin de "reducir el nivel de inundación y posibilitar la bajada de los muros laterales del cauce". A expensas de pronunciamientos posteriores, el pronunciamiento de la Consejería de Medio Ambiente en los últimos meses no solo ha sido contrario a la posible ocupación del cauce, sino también a la idea de rebajar en lecho para ganar capacidad de desagüe.

A este primer elemento de duda hay que añadir dos propuestas que la propia mesa técnica encargada de analizar la propuesta considera que "no podrán realizarse". Es el caso de una torre en el entorno de la desembocadura, que "plantearía menos interferencias en el paisaje del conjunto histórico de la ciudad y estaría mejor integrada en la trama urbana que junto al muelle de levante" (el hotel de 135 metros), y de una "playa fluvial" a la altura de los terrenos de Martiricos sobre los que se proyectan dos torres de 30 plantas.

Más de estas iniciativas, los técnicos proponen una edificación "singular" en la parte alta del cauce, que podría acoger un centro de interpretación dedicado a los Montes, dando cabida a encuentros de verdiales, bodegas de vinos dulces y productos derivados... Y la construcción de tanques de tormenta en la parte alta del cauce y la explotación de la presa del Limero de tal modo que se pueda garantizar una lámina de agua permanente en el río.

Estas son los principales escenarios de la intervención sobre el cauce.

Torre Génova

Propone ubicar una edificación en altura de "gran singularidad y calidad" junto a la desembocadura, apuntando que las plusvalías generadas por su construcción permitirían colaborar en la financiación global del plan especial. "Plantearía menos interferencias en el pasaje del conjunto histórico de la ciudad y estaría mejor integrada en la trama urbana que junto al muelle de levante". Asimismo, habla de desarrollar la plataforma de San Andrés como nueva área de oportunidad.

Entorno CAC

Plantea la creación de un entorno cultural y de relación peatonal, con plataformas y pasarelas asociadas a la desembocadura del río, el paseo marítimo y el puerto.

Puente Salitre

Se dibuja la construcción de un nuevo puente que permita conectar el tráfico de la calle Salitre con la margen izquierda del río y resuelva la conexión del eje litoral con el eje norte-sur. Esta infraestructura evitaría el tráfico rodado paralelo al río y aprovecha el paso situado bajo el puente de Tetuán.

Plazas puente

En el tramo que se extiende desde el puente de Tetuán hasta la Aurora se plantea la creación de unas plazas puente que conecten ambas orillas, prolongando el carácter peatonal del Centro. Dentro de estos espacios se proponen "perforaciones" para facilitar la bajada de los ciudadanos al río. Los técnicos apuntan que esta propuesta es "más económica y respetuosa" con el medio físico que el embovedado completo, generando espacios de disfrute de mayor calidad.

Urbanización Huerta Godino

El equipo ganador plantea que el desarrollo residencial en los suelos de la antigua Citesa compense parte de los gastos de urbanización de integración del río y que el conjunto edificatorio tenga la condición de ecobarrio.

Martiricos

"La explanada de Martiricos se concibe como una playa fluvial que aglutina las zonas verdes correspondientes a la urbanización colindante y las vuelva al río", dice el documento, que aboga por ubicar en este suelo pistas deportivas al aire libre y una posible edificación exenta destinada a un centro comercial o deportivo de gran superficie "en lugar de las edificaciones en altura propuestas y que en nuestra opinión eliminan la oportunidad de abrir un gran espacio libre asociado al río".

La Rosaleda

Se mantiene la ubicación actual del estadio, pero se quiere potenciar el carácter deportivo en la zona norte de la manzana con instalaciones como piscinas, gimnasios o minigolf, mientras que a lo largo del cauce se plantea la posibilidad de practicar ciclismo, carreras, patinaje...

Factoría Joven

Equipamiento de ocio juvenil donde realizar actividades saludables al aire libre, practicar deportes urbanos, albergar proyectos creativos y asociativos...

Parque Fluvial

Reposición de vegetación en las bermas del río, con saucedas, alamedas y olmos, y la realización de conexiones peatonales en ambas orillas. Podrá albergar actividades como barbacoas, áreas caninas, equitación, romerías.

Balsas y tanques de tormentas

A los pies de la presa de El Limonero se proponen actuaciones relacionadas con la gestión del agua para mantener la circulación en superficie de una lámina de agua en toda la traza. Un caudal que lo aportará el azud de laminación de los desagües de fondo del Limonero, la balsa de tormenta del arroyo Pastelero y los arroyos que vierten sus aguas por debajo de la presa.