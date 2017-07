La Guardia Civil continúa con la investigación de la muerte de Lucía

"¡vamos, vamos, que la encontramos!". Esta arenga era la frase más repetida por los vecinos de Pizarra en la noche del miércoles. Todo el pueblo estaba volcado, preguntándose por donde habría podido marcharse la pequeña Lucía, perdida tras un ligero despiste de sus padres cuando estaban cenando en un restaurante de una zona poco transitada por vehículos. Ese optimismo inicial se derrumbó con las noticias de la muerte de la niña, y ha dado paso a una conmoción e inquietud que continúan 72 horas después de su fallecimiento.

En el pueblo no ha habido otro tema de conversación público que lograra imponerse a la tragedia de Lucía. "Todos los vecinos preguntan constantemente y quieren saber más", cuenta el alcalde del municipio, Félix Lozano. La principal preocupación de los vecinos reside en confirmar que el motivo de la muerte es el golpe con el tren, hipótesis que tanto la Guardia Civil como la Subdelegación del Gobierno dan como más probable. "Dentro de lo que es la tragedia de la muerte, ahora ya lo único que podemos esperar es una noticia regular o mala", señala Lozano, en referencia a la improbable posibilidad de que la causa de la muerte sea otra.

La Guardia Civil continúa durante este fin de semana los trabajos de investigación por la zona en la que se encontró el cuerpo de la niña, y según el regidor, es probable que comience a hablar con los vecinos para intentar recabar testimonios que ayuden a realizar la reconstrucción de los hechos.

Lozano, que admite tener el "sentido del tiempo perdido" desde que desapareciera Lucía el miércoles por la noche, cuenta que el pueblo no se cree aún lo que ha ocurrido: "no recuerdo ningún tipo de suceso como este en Pizarra. Este tipo de cosas suelen pasar en ciudades y los vemos por la tele y en los periódicos, pero nunca pensamos que nos podía tocar de cerca. El pueblo está en el estado de no creerse lo que ha ocurrido".

La familia de la pequeña, que reside en Alhaurín el Grande, es muy asidua de Pizarra, y conocida por todos los vecinos. El regidor del municipio pizarreño dice que todo el pueblo está volcado con los allegados de Lucía, y que el dolor en toda la zona es manifiesto: "Todo el mundo está dolido y a la expectativa de noticias. No sé si la palabra adecuada es miedo, pero sí que hay inquietud y nervios".