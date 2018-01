La Guardia Civil no ordenó parar los trenes en la búsqueda de Lucía

Las circunstancias que rodearon la muerte de la pequeña Lucía Vivar en Pizarra siguen sin estar esclarecidas, entre ellas el hecho de que no se ordenara interrumpir los trenes que circularon por la zona donde fue localizado el cuerpo de la niña en la mañana del 27 de julio pasado cuando la Guardia Civil ya la buscaba por las inmediaciones. Entre los pocos datos que han trascendido de la investigación figura un escrito remitido a la jueza por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), en el que se confirma que no recibió petición de suspender el tráfico ferroviario en el trayecto entre las localidades malagueñas de Álora y Pizarra a raíz de la desaparición de la niña de 3 años, cuyo cadáver fue hallado a primeras horas de ese día en las vías del tren.

Así consta en un informe, al que tuvo ayer acceso Europa Press, elaborado por la Jefatura de Tráfico Sur a instancia del juzgado de Instrucción número 10 de Málaga, que lleva la causa por la muerte de la pequeña, en el que se señalan las medidas que se tomaron y se realiza una cronología de los hechos. En dicho documento se indica que a las 00:09, el Centro de Protección y Seguridad de Adif de Sevilla, interlocutor con la Guardia Civil de la que recibía la información, solicita el paso con precaución por las vías de la estación de Pizarra por la existencia de personas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado buscando a una menor de tres años, "en ningún momento se refirieron al trayecto entre Pizarra y Álora".

Detalla que sólo se interrumpió el tráfico nocturno de una vagoneta de reparación

Se apunta que se tenía conocimiento de que se buscaba a la menor "en los alrededores de la estación" y que se dieron instrucciones de "marcha a la vista" al paso por dicha instalación, lo que obliga al maquinista a avanzar con la precaución que requiera el caso, regulando la velocidad de acuerdo con la longitud de vía que se visualiza por delante para que pueda tener el tren ante cualquier obstáculo. En dicho informe se señalan las comunicaciones existentes durante la madrugada desde las 00:19, en las que se alude en varias ocasiones a la circulación con marcha a la vista "al paso por la estación de Pizarra". Así, a las 6:05 desde el Centro de Protección y Seguridad de Adif se indica al responsable de Circulación que "se va a recabar información de la Guardia Civil para saber si se necesita interrumpir el tráfico y durante cuánto tiempo".

Al maquinista del primer tren de Málaga-Álora se le avisó de dicha forma de circular a las 6:32 y a las 6:52, éste, ya en el tren de vuelta desde Álora, informa de que se ha detenido, comunicando a las 6:57 que ha encontrado a la pequeña muerta. Por su parte, la Guardia Civil, en un informe ampliatorio para contestar cuestiones solicitadas por el juzgado, indica que "no se entendió oportuna la paralización total del tráfico ferroviario" sino que "se contextualizó el área de búsqueda en un entorno eminentemente cercano cuyo radio de acción, más si cabe en zonas visibles como lo eran las vías férreas, excluía la presencia de la menor en las mismas por la intensa búsqueda desplegada desde su pérdida". Así, se indica que esta búsqueda en un entorno "inmediatamente cercano al lugar del extravío" se determinó, no sólo por esa "intensa búsqueda" sino también atendiendo a las líneas de investigación de la desaparición "defendidas incluso a día de hoy por los familiares, tendentes a la idea de que la menor nunca iría hacia la oscuridad, podría estar jugando al escondite, no podía desplazarse una distancia larga e incluso debiera haber sido raptada por terceras personas".

Sí se consideró necesario que los trenes circularan "adecuándose a las circunstancias de búsqueda de la menor, con conocimiento de la situación y por ende con adaptación de la velocidad y conducción para garantizar la seguridad en el trayecto" y se suspendió el tráfico ferroviario nocturno, que consistía en el tránsito de la vagoneta de mantenimiento y reparación de las vías.

El informe, que forma parte de la investigación, puede resultar determinante teniendo en cuenta que la versión principal que mantienen los investigadores es que la niña murió como consecuencia del golpe propinado por el primer tren de la mañana. De momento se desconoce qué decisión tomará el Juzgado respecto a los informes presentados por la familia de la niña y que ponen en tela de juicio esta versión. Según estos informes, elaborados por dos forenses, la muerte no habría sido causada por el impacto del cercanías sino por un golpe anterior. Estas conclusiones estaban a la espera de análisis para determinar la hora exacta de la muerte de la menor.