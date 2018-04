La I Guerra Mundial en un patio de recreo

"Son los alemanes, ¡al frente los aliados!". Una nube de humo negro llena las pistas deportivas del colegio El Romeral. Los disparos se entrecruzan, la bandera británica sobrepasa la línea central. Las bombas hacen estragos en las filas de la Triple Alianza. Caen soldados de ambos bandos. Los estadounidenses entran en el envite de lado de los aliados y se apresura el final.

Es la Primera Guerra Mundial cien años después de su fin. En el patio de un colegio malagueño. Y con 600 niños de primaria como protagonistas.

El colegio El Romeral lleva trece años celebrando unas jornadas indisciplinares para invitar a sus alumnos a "repensar el futuro", una actividad que trasciende profesores y padres (implicados directos en la preparación de esta representación histórica).

Hoy, cientos de ellos han sobrevenido el malagueño sol de mediodía para ver a sus hijos. Y, esta vez, no jugando a fútbol.

María ha parado de sostener el móvil en las manos, orgullosa, mientras grababa a Guillermo. Al final del espectáculo, a penas con las últimas palabras del alcalde, el pequeño ha salido corriendo hacia su madre. "¿Cómo te has sentido?". "Me he divertido muchísimo", le ha contestado dando brincos de alegría. Ha sido una clase de historia en un espectáculo para los padres.