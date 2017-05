Guía para sobrevivir a la Selectividad

Después han venido más cambios. Por ejemplo, se ha ampliado el número de materias de las que se pueden examinar los alumnos para subir nota y se da vía libre a que puedan examinarse en la fase de acceso de una asignatura optativa que no hayan cursado en el bachillerato, modificación que se introdujo en Andalucía a través de una instrucción publicada en el Boletín Oficial el pasado 28 de abril, fecha en la que también se dio luz verde a que los estudiantes elijan el idioma extranjero del que se examinan, de modo que no sea necesariamente inglés.

El proceso contiene pocos cambios respecto al pasado, pero el camino hasta llegar aquí ha estado plagado de sobresaltos. El vicerrector de Alumnos de la Universidad de Málaga, Francisco Murillo, y la directora de secretariado, Beatriz Lacomba, los han vivido en primera persona. La Lomce preveía que las pruebas de acceso a la universidad, entonces llamadas reválidas, las realizaría Educación. No fue hasta el 9 de diciembre cuando un real decreto ley apuntó en dirección a las universidades, intención que se confirmó en una orden de 22 de diciembre, que las obligó a ponerse a preparar a marchas forzadas la Selectividad, ahora llamada Prueba de Evaluación de Acceso a la Universidad (Pevau).

El 13 de junio se realizarán dos tipos de exámenes. En primer lugar se desarrollarán las pruebas troncales de modalidad: matemáticas, latín, matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y fundamentos del arte. Los alumnos deben elegir una de estas asignaturas. Pueden elegir cualquiera, aunque no la hayan cursado.

Solo se podrá pedir la revisión de examen con riesgo de bajar nota

El proceso de revisión de los exámenes de Selectividad sí que experimentará este año cambios significativos. Desaparece el proceso de reclamación que podían instar los estudiantes cuando sin peligro de empeorar el resultado cuando no estaban conformes con las notas . "Se reclamaba mucho. Hemos tenido reclamaciones con exámenes calificados con un 10", indica la directora de Secretariado de Alumnos, Beatriz Lacomba, en alusión a la facilidad de un proceso que muchas veces se activaba al mismo tiempo que se hacía el examen porque no comportaba riesgos. A partir de ahora solo es posible acudir a la revisión del examen, pero implica ciertos peligros. Si el docente que revisa el examen lo califica con una diferencia arriba o abajo no superior a dos puntos se hace la media. Si la discrepancia es mayor, la prueba será evaluada por un tercer docente y se pondrá finalmente la media que arrojen las tres calificaciones. En cualquier caso ahora el alumno asume el riesgo de que su nota baje. Los cambios introducidos en la Selectividad han conducido al vicerrector de Alumnos, Francisco Murillo, y a la directora de Secretariado, a acabar asumiendo la responsabilidad de ser quienes han dado la cara ante la comunidad educativa para dar explicaciones. Desde enero hasta ahora se han reunido hasta en tres ocasiones con los institutos para informar de los sucesivos bandazos y resolver dudas.