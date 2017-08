"Hacer cosas en Málaga sin contar con las bandas locales me parece muy triste"

El rock y los grupos independientes malagueños necesitan un espacio y recursos. Eso es lo que opina el grupo The Loud Residents, unos habituales de la escena musical de la provincia que hablaron ayer con Málaga Hoy sobre los conciertos de la Feria y de Málaga, las dificultades de atraer al público de su edad y del futuro de la banda después de una transformación en la que han sustituido una de las guitarras por otra batería. Sixto Martín, Jorge Zúñiga, Carlos Guerrero y Juan Correia son cuatro jóvenes millenials que miran a California y a la escena garage y punk para inspirarse, y tocaron ayer en el Auditorio Ocón, dentro del ciclo de conciertos paralelo a la Feria.

-¿Creen que Málaga ofrece oportunidades para músicos como vosotros?

-Sixto Martín: En absoluto. En general para cualquier tipo de propuesta. A no ser que seas Dani Martín, o cualquier triunfito, o Camela o Bertín Osborne, que los van a llevar a la Feria Grupo Mundo. Entonces más allá de eso no hay mayor interés. La única gente que está ahí son los del Canela Party que programa un poco más alternativo y tal o la Velvet, que ha pegado un poco el bajón los últimos años. Falta escena y gente joven que vaya a los conciertos. No hay ningún tipo de bar joven que los aliente a ir. La media de edad está en treinta años entre El Muro y el Drunk-O-Rama.

-¿Qué significa para ustedes tocar en el Eduardo Ocón?

-S. M: El hecho de que vuelva el Ocón me parece una forma de reivindicar de nuevo ese tipo de cosas en que se cuenta con bandas malagueñas. Hacer cosas en Málaga sin contar con las bandas malagueñas me parece muy triste. Puedes hacer mil mierdas de festivales y conciertos que si no hay bandas malagueñas ¿de qué le sirve eso a la industria?

-¿Piensan entonces que hace falta un bar que impulse los grupos jóvenes?

-S. M: Para lo que es Málaga tenemos las infraestructuras necesarias.

-Carlos Guerrero: Lo que falta son propuestas y público joven. Una escena no se puede sustentar con una media de 30-40 años. Es decir, que sigan yendo, pero lo que hace falta es mover la escena en las universidades, en los institutos... Fíjate la diferencia con los botellones de la Feria, donde van 4.000, 5.000 personas.

-¿Van los jóvenes al botellón de la Feria por la música o por la bebida?

-Juan Correia: Van al botellón, directamente. Es lo que ocurre: tú vas al botellón, te vas a poner todo ciego y no vas a ver ningún concierto.

-S. M: Nosotros hemos tocado dos veces en la Feria, en el Área de Juventud que se movió casualmente a la zona del botellón. Parecías que te movías en un estadio, pero claro, después agachabas la cabeza y había 20 personas viéndote entre esas 5.000.

-El grupo pasó recientemente por una etapa de cambio, ¿pueden explicar cómo fue?

-C. G: Entre febrero y marzo pasó que, por circunstancias se quedaron los Loud solo con Sixto y Juan. Tanto el bajo como la segunda guitarra -la rítmica- se fueron. Entonces los dos, que es su proyecto desde hace seis años, no le querían dar carpetazo, por lo que nos metieron a nosotros dos. Fue al principio una cosa muy dura porque Jorge no había tocado nunca el bajo ni habíamos hecho la chorrada de meter dos baterías, pero a base de ensayos y tal fue cogiendo forma la cosa.

-¿Cuál era la idea con este cambio de dinámica?

-Jorge Zúñiga: Sobre todo es ser un grupo de colegas que a parte de tocar, luego salimos de fiesta y que, al fin y al cabo, somos todos amigos, y eso, quieras que no, une un montón y a la hora de tocar pues eso tiene cierta química establecida que a lo mejor antes se había perdido un poco.

-¿Qué futuro tienen en mente para la banda?

-S. M: Vamos a sacar un disco de ocho canciones. Tenemos nuevas influencias, sobre todo muy centradas en lo que hay nuevo de garage, de punk, de California.