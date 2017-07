Hallan el cadáver de un hombre de 38 años en la playa de Huelin

El cadáver de un hombre de 38 años fue encontrado ayer en la calle Pintor de la Fuente, en las inmediaciones del Parque de Huelin de la capital, según informaron desde el sistema Emergencias 112 Andalucía. Aparentemente, no tiene signos de violencia. El centro coordinador recibió varios avisos de particulares que sobre las 14:30 alertaban de que habían encontrado a un individuo tumbado en la arena de la playa. Según su versión, no reaccionaba y solicitaban la presencia de un equipo de sanitarios. Efectivos del 061 y Policía Nacional acudieron al lugar y comprobaron que el hombre ya había fallecido. Se trata del cadáver de un hombre de 38 años que, al parecer, no presenta signos de violencia. Pese a ello, los hechos están siendo investigados, según informaron las mismas fuentes.