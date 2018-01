Hallan el cadáver de una mujer en una playa de Marbella

La Subedelegación del Gobierno ha informado que ha sido encontrado el cadáver de una mujer en la playa del Oasis de Marbella. El hallazgo lo ha hecho una ciudadana que casualmente paseaba por allí y que ha dado aviso a las autoridades. De acuerdo a la información portada por la Subdelegación, “en principio se corresponde con las referencias físicas de la ciudadana británica que buscaba la Policía Nacional” y que desapareció el pasado 2 de enero en esa localidad malagueña. No obstante, ha aclarado que aún no se ha identificado oficialmente. “A la espera de la autopsia para la determinación de la causa de la muerte por informe forense, no presenta signos de violencia externa”, según precisó la Subdelegación.