Una quincena de profesionales del Regional y el Clínico se fueron a almorzar el pasado 23 de enero con el consejero de Salud. Le plantearon la idea de un gran hospital en los terrenos del Civil. Ese mismo día, Aquilino Alonso hizo pública la voluntad de la Junta de estudiar distintas alternativas para atender las carencias de infraestructuras sanitarias de Málaga. No había pasado ni una semana cuando la Diputación provincial por unanimidad de todos los grupos políticos había aprobado -con condiciones de calendario y financiación- la cesión del solar donde ahora se ubican los aparcamientos. Unos días después llegaba la segunda parte de la oferta del ente supramunicipal: ayudar a la Junta con la financiación del proyecto si lo estimara necesario.

En menos de dos semanas, la iniciativa lanzada por los profesionales -que no es nueva, sino que recupera una idea varias veces sugerida- tiene suelo y una parte de la financiación. En Málaga hay hambre de hospital. Algo que también quedó de manifiesto en el Consejo Social del pasado jueves.

A tanto impulso le falta un detalle: que la Junta tenga presupuesto para afrontar la inversión. Un profesional mostraba su escepticismo: "Si la contratación está tan restringida, ¿de dónde va a sacar Aquilino dinero para financiarlo?"

Con dos manifestaciones en Málaga para exigir más recursos para la sanidad pública y media Andalucía revuelta con el mismo propósito, Salud ha girado hacia el diálogo. Incluso han dimitido los número uno y dos de la Administración sanitaria andaluza. Los profesionales temen que estos cambios supongan un parón en la iniciativa de un tercer hospital en Málaga.

Un profesional defendía que la propuesta de construir un gran centro sanitario en los aparcamientos del Civil es la opción más barata, viable y próxima: "Le damos un voto de confianza a la Consejería. Pero hasta que no pase el tiempo no sabremos si es dilación o compromiso".

Y es que en la memoria quedan dos anuncios que acabaron en nada. Uno, el hecho por Salud el 5 de diciembre de 2007 de construir un hospital en esos mismos terrenos del Civil, que tendría 110 habitaciones y costaría 50 millones. Como pasaba el tiempo y aquel proyecto no avanzaba, se constituyó una plataforma que empezó a meter presión. Había anunciada una manifestación para finales de septiembre de 2008. Una semana antes, el 17 de ese mes, la entonces consejera, María Jesús Montero, sorprendió con un proyecto que superaba con creces el hospitalito de 110 camas. Era un megahospital de 1.500 plazas con una inversión de unos 600 millones. La plataforma se desactivó y no hubo manifestación. Tampoco hospitalito ni megahospital. De ahí el escepticismo de muchos profesionales.

Incluso recuerdan que el anterior gerente de los hospitales Regional y Clínico, José Luis Doña, fue alguna vez a Sevilla con los planos de un hospital en los terrenos del Civil. Pero como siempre pedía más recursos para Málaga, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) lo destituyó. De eso hace casi un año.

La gente en la calle movilizándose por su sanidad parece que ha hecho virar la política sanitaria hacia el diálogo. "Vengo a escuchar vuestras propuestas", dijo la delegada de Salud, Ana Isabel González, el pasado jueves ante el Consejo de Salud. Aclaró que la Junta está "abierta" a escuchar y que no hay ningún proyecto en mente ni nada marcado. La intención de la Administración autonómica es constituir una mesa de trabajo que analice las necesidades sanitarias de Málaga.

Un técnico renegaba del carácter "asambleario" que se está dando a la iniciativa y abogaba por hacer un estudio muy riguroso de la situación: "Las infraestructuras sanitarias son carísimas. Por ejemplo, el funcionamiento de un año del Hospital del Guadalhorce prácticamente equivale a su coste de construcción. Lo difícil no es construirlo, sino mantenerlo. No sólo hay que comprar el Mercedes, sino mantenerlo". Pero sindicatos, políticos y agentes sociales insisten en que hay que tomar medidas. Y no sólo a medio plazo, con la construcción de un tercer hospital. En el Consejo Social reivindicaron que de manera "urgente" se recuperen plantillas y se ponga la maquinaria asistencial al 100%. Y en el medio plazo, machacan con la necesidad de un nuevo hospital en Málaga e incluso de un chare además en la zona este.

Un cirujano apuntaba que ahora se opera mucho más que hace dos décadas por el envejecimiento de la población y la mejora de las técnicas quirúrgicas. "Sin embargo, en el Regional hay una treintena de quirófanos, lo mismo que hace 20 años", se quejaba.

El presidente del Colegio de Enfermería, Juan Antonio Astorga, se mostraba entre escéptico -al recordar que sobre la nueva iniciativa no se ha visto aún ni un plano- y confiado: "El macrohospital quedó en humo. Que esto quede en humo ya sería demasiado". El tiempo dirá si es compromiso o dilación.