"Heredia y Conejo tienen que tener coherencia para dar un paso atrás"

Jorge Gallardo no tiene pelos en la lengua. Es el único alcalde socialista que gobierna en la provincia de Málaga en un municipio de más de 20.000 habitantes con mayoría absoluta. Es largo de decir y difícil de conseguir, cuenta. Ha estado muy cerca de Pedro Sánchez en su vuelta a la secretaría general del partido. Su municipio, Cártama, fue el epicentro desde donde se alzó en Málaga. Buscó en el PP de Diputación lo que en su partido le negaban, lo encontró y desbloqueó el Chare del Guadalhorce. Ahora, dice, está dispuesto a trabajar para traer aires nuevos y retomar el rumbo que el partido "perdió hace mucho con Conejo y Heredia porque han estado en otra cosa". Así azota.

-¿Cuál es la fórmula secreta de éxito que le daría al PSOE para volver a ganar?

-Trabajo y rodearte de un equipo que reme a una. Hay que intentar ser un vecino más. Antes del 20D, le dije a Pedro [Sánchez] que tenía que intentar ser no el presidente de España sino el alcalde de España. La clave es la cercanía a los problemas, a la gente, algo que como hemos visto en las primarias ha entendido Pedro y no Susana. Hay que escuchar a la gente y eso se consigue estando abajo y no elevándote. Esa falta de ilusión, de credibilidad política, la perdimos hace mucho y lo estamos pagando, y eso es lo que tenemos que cambiar.

-Pero el PSOE ahora mismo no rema unido.

-Es cierto, esa fractura existe. Creo que el partido no está cohesionado pero está trabajando en la unión.

-Aquí en Málaga, la unión se ha escenificado en una lista única pero diferenciada entre sanchistas y susanistas. ¿Cómo se conjuga eso?

-En el PSOE hay un juego de sillas importante. Vivimos de la política, pero tenemos que ganarnos el sueldo con sudor y sangre para demostrar que lo merecemos. Aquí, hay muchos que no quieren perder su sillón, pero todo el mundo tiene un tiempo y la política no es un trabajo de por vida. Algunos tenían que dar paso a los que vienen detrás. No se trata de quitarte tú para ponerme yo sino de entender que la política necesita renovación.

-¿Habla del secretario del partido en la provincia?

-Hablo de Heredia o Conejo, que llevan a nivel provincial mucho tiempo y tienen que tener la coherencia de dar un paso atrás por el bien del partido. Está claro que lo que ellos han intentado hasta ahora no ha servido. Por ejemplo, Málaga sigue sin tener candidato claro para recuperar la alcaldía.

-¿Ha provocado eso un enfrentamiento en el partido?

-A veces para evitar enfrentamientos dejamos las cosas pasar, y lo que sucede es que la fruta en vez de madurar se pudre. El melón no se quiso abrir en su momento. Hablaban de Conejo y quisieron hacer tiempo. Hay que abrir ventanas y que entre aire fresco, que puede salir mejor o peor, pero hay que intentarlo. Hay buenos concejales que podían proyectarse como una figura clara.

-Hay nombres...

-Claro, Dani Pérez o José Carlos Durán ya se están intentando posicionar como portavoces, paso previo a la candidatura.

-¿Qué pasa con el melón del provincial?

-En vistas al provincial, hay un movimiento pero no es el momento de abrir el melón. La gente ya empieza a ponerse nerviosa, a ver cómo posicionarse. Yo voy a ayudar a que el cambio se produzca. En el congresillo le dije a Heredia que el provincial está difícil, que hay compañeros que se están moviendo para que haya un cambio. Me contestó que, en política, de un día para otro, todo cambia

-¿Habrá enfrentamiento?

-Para que en Málaga haya cambio, tenemos que unirnos los que hemos apoyado a Pedro, a Susana y a Patxi y trabajar en el mismo sentido teniendo claro que Pedro es el secretario general. Una parte de cada grupo está receptivo al cambio y estamos hablando para que no haya enfrentamiento y formar una alternativa de cambio conjunta. Ninguna de las partes por solitario llegaría a ningún sitio. Sería un error ir sin contar con las otras.

-También hay nombres sobre la mesa en este asunto...

-Sí, ya han salido nombres: Soraya García Mesa, alcaldesa de Benaoján; Antonio Moreno, de Rincón de la Victoria; José Antonio Gómez, de Ojén, Dani Pérez o Nacho López, que creo que tiene que jugar otro papel a nivel federal.

-¿Se lo han ofrecido a usted?

-No me postulo ni tengo interés a nivel provincial. Sí, me lo han propuesto, pero no lo haré. Participaré en la ejecutiva pero no tomaré las riendas de nada.

-Ha tomado el timón de varias revueltas en el partido, como en las negociaciones del Chare, ¿le ha pasado factura?

-He intentado hablar en varias ocasiones en el provincial y no me han querido escuchar porque era la parte crítica, daba una visión diferente a lo que se estaba haciendo. Me criticaron pero yo defendí a mi pueblo. A mí me sentó Conejo y me dijo que o ponía el dinero o el consejero iba a decir que yo era el culpable. Hace mucho que en Málaga no se hacen las cosas bien, nos estamos equivocando en muchas cosas.