Heredia acusa al Gobierno de pedir que devuelvan la beca a 4.000 estudiantes

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, denunció ayer que el Gobierno central ha pedido a 4.000 estudiantes malagueños desde el curso 2012-13 que devuelvan la beca, tanto en niveles universitarios como de Bachiller y de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. "Ello puede impedir que 4.000 malagueños sigan estudiando", afirmó, al tiempo que le acusó de haber provocado un retroceso "en décadas en igualdad de oportunidades cuando hablamos de educación". "Hemos pasado de un sistema reconocido como de los de mayor equidad en el mundo, a tener un modelo injusto", explicó, al tiempo que recordó que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) cifró en 100.000 los estudiantes que han tenido que dejar lo estudios universitarios en nuestro país. "Ahora el Gobierno del PP quiere que 118.000 alumnos de nuestro país tengan de devolver las becas, 48.000 universitarios y 70.000 no universitarios, de los que 24.000 están en Andalucía y 4.000 de ellos, en la provincia de Málaga", detalló.

Para Heredia, Rajoy quiere recaudar más de 205 millones de euros con la devolución a alumnos becados entre los cursos 2012/13 a 2015/16, 104 millones entre los estudiantes universitarios y 101 entre los no universitarios. "Es el resultado de la reforma de 2012 del sistema de becas aprobado por el PP", lamentó Heredia, que explicó que, entre los requisitos impuestos por el Ejecutivo central al alumnado para instar a la devolución, están el no haber aprobado el 50% de las asignaturas matriculadas no haber asistido al 80% de las clases. "Antes de la reforma de 2012, los expedientes de devolución no alcanzaban los 10.000 anuales, un año después se ha incrementó casi 40.000 con la llegada de Rajoy, se ha multiplicado por 4", precisó.