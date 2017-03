Herido un policía al caer a un foso tras el aviso de un robo en un chiringuito

Un aviso durante la madrugada del jueves al viernes alertaba de que se había producido un robo en un chiringuito de San Pedro Alcántara, en la localidad de Marbella. El asalto se sumaba a la lista de los que ya habían ocurrido recientemente por la zona. La intervención se saldó con uno de los policías locales que intervino herido tras precipitarse al foso antiguo de una piscina, desde una altura de más de dos metros.

Fue pasadas la 1:00 cuando una patrulla se movilizó hasta el establecimiento atracado, que se encuentra en el paseo marítimo del término municipal marbellí. A su llegada, los agentes comprobaron que la puerta de acceso estaba reventada. De su interior, según denunció el responsable del negocio, se habían llevado la caja registradora. Los efectivos desplegaron entonces un dispositivo para tratar de localizar al autor de los hechos, con la hipótesis de que, pese a que ya había huido, todavía podía encontrarse por las inmediaciones, dado que la alarma del restaurante había sonado hacía escasos minutos. Uno de los policías que participaba en la batida se vio sorprendido por las irregularidades que presentaba el foso de otro establecimiento que no estaba vallado y terminó cayendo al vacío. Al percatarse de que no podía salir por sus propios medios, pidió auxilio. Uno de los compañeros escuchó los gritos y llegó con premura. Fue él quien dio aviso a la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES-061). Otras patrullas se desplazaron también hasta el lugar. Según indicaron fuentes cercanas al caso, los bomberos tuvieron que actuar para rescatar al individuo, que tiene la clavícula fracturada. Los sanitarios le trasladaron hasta el Hospital Costa del Sol. Tras las pruebas correspondientes, recibió el alta médica, aunque todavía no se descarta que tenga que someterse a una intervención quirúrgica. El efectivo tuvo que recibir además varios puntos de sutura por una herida que sufrió en una pierna como consecuencia de la caída.