El Hospital de la Serranía de Ronda no encuentra anestesistas para contratarlos

El Sindicato Médico en Málaga denunció ayer que unas 200 personas permanecen en lista de espera para operarse en el Hospital de la Serranía de Ronda por carencia de anestesistas, un problema de falta de especialistas que reconocen desde el área de Gestión Sanitaria Serranía, aunque niegan que esté afectando a operaciones urgentes. Desde el sindicato aseguran que la situación está llegando a "límites insufribles" y consideran que se convertirá en "insostenible" si no llegan anestesistas.

Desde la central sindical mantienen que sería necesario incorporar a un mínimo de dos nuevos profesionales en esta especialidad para poder ofrecer un servicio "digno" a los pacientes que ahora están teniendo que esperar "meses y meses" para poder ser intervenidos. También advierten que el problema no se genera solo para el funcionamiento de los quirófanos, también se traslada a las consultas de anestesia que se deben realizar previas a las intervenciones, y que, con la pérdida de un solo anestesista durante 4 meses supone un 40% menos de atenciones respecto a las que se realizarían con esa vacante cubierta. El problema está ocasionando que no se cumplan los tiempos de espera máximos garantizados por el decreto de la Consejería de Salud, hasta el punto de que algunos de ellos tienen que volver a repetirse las pruebas tras pasar 3 meses sin ser operados. En casos en que no tienen un tiempo máximo de espera garantizado se supera hasta el año de espera.

Desde la dirección del área Sanitaria Serranía de Málaga afirman que tienen ofertadas dos plazas para esta especialidad, aunque la disponibilidad sería la que provoca este problema.