Hosteleros avalan la moratoria de licencias pero piden evitar "injusticias"

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por poner sobre la mesa una moratoria de licencias a bares y locales de hostelería como medida para mitigar la saturación de ruido en ciertas zonas del Centro histórico y de Teatinos cuenta, de inicio, con el aval de los hosteleros. El portavoz de la asociación Mahos, José Simón, defendió la propuesta del área de Medio Ambiente, expuesta ante el colectivo la pasada semana. No obstante, aludió a la necesidad de, antes de poner en marcha las medidas concretas, limar ciertos flecos.

"Ha habido es una primera toma de contacto con la hostelería y nos anuncian que tienen que tomar medias para controlar la situación que se genera en el centro; han dejado las medidas que piensan que se deberían tomar, abiertos a discutir para encontrar un punto de acuerdo", expuso Simón, quien confirmó que de todas las acciones analizadas la que más peso tiene en el planteamiento municipal es la de la moratoria de licencias. "Vemos que es en la que más insiste el Ayuntamiento", añadió.

Para Mahos, es necesario "buscar un equilibrio general en el Centro, porque la oferta tiene que ser completa. Nuestra máxima es que si le va a bien a la ciudad nos irá bien a nosotros", abundó. Sobre los flecos a resolver, aludió a la necesidad de evitar "situaciones injustas". "Estamos de acuerdo siempre que se cierren esos flecos porque puede haber empresarios en alquiler que terminen el contrato y se queden sin la posibilidad de seguir en el Centro", expuso. Según sus palabras, la voluntad mostrada por el equipo de gobierno es la de llegar a un acuerdo en este asunto.

En este mismo sentido, el presidente de Mahos, Jesús Sánchez, puso otro ejemplo claro: "si no puede haber más licencias y llega el momento de renovar, el casero le puede poner al empresario el precio que le dé la gana; la licencia debe estar vinculada de alguna forma al casero pero también al negocio". Y recordó: "ya hemos vivido los franquiciados que van llegando y se comen el mercado". Uno de los elementos que desde el área de Medio Ambiente se tiene en cuenta a la hora de plantear esta moratoria es la de evitar "la picaresca".

Respecto a la posibilidad de acortar el horario de las terrazas de los establecimientos de la ciudad, fijada en la actualidad hasta las 02:00 de la madrugada, no parece que vaya a ser asunto de aplicación. Desde Medio Ambiente se aludió a la idea de crear una mesa de trabajo con vecinos y empresarios en la que abordar este asunto. Ayer, el portavoz de Mahos habló de que el planteamiento municipal no pasa por tocar los horarios.

"Desde el Ayuntamiento dejan caer que no es su voluntad recortar el horario de las terrazas pero sí exigen una ordenación y adecuación de las mismas; no todo el problema es del horario sino de exceso de ocupación". Por ello, se alude a la necesidad de "reconducir los hábitos, meterlos dentro de una lógica". Lo que por el momento no hay es un calendario claro para poner en marcha estas medidas. Sobre ello, Sánchez dijo que el próximo encuentro debe permitir conocer las "zonas candentes" en las que quiere intervenir Medio Ambiente. El estudio elaborado hace un año era concluyente, en el sentido que de la veintena de calles analizada en el Centro y Teatinos, en la casi totalidad de ellas se superaban los niveles permitidos entre las 23:00 y las 07:00.