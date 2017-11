"Hoy en día te puedes desplazar sin tener un coche en propiedad"

Tras crecer a un ritmo del 40% al mes en Madrid y Barcelona, la aplicación de alquiler de coches Bipi ha llegado a Málaga con la intención de quedarse. Esta empresa de reciente creación -nació en marzo- busca atraer a "esa generación que no se plantea adquirir un vehículo en propiedad", una idea central para el surgimiento de Bipi, según el director general de la startup, Hans Christ. Y es que al contrario que los negocios de arrendamiento de la costa malagueña, este nuevo servicio tiene la aspiración de hacerse un hueco en la vida de los ciudadanos residentes y no focaliza su negocio exclusivamente para los turistas. Además, la aplicación permite alquilar los coches eléctricos Tesla, única empresa de arrendamiento en España que dispone de ellos:

-¿Qué es Bipi?

-Bipi es una empresa de alquiler de vehículos diferente a las empresas tradicionales. En los últimos 30 o 40 años la forma de alquilar un coche no ha cambiado. Tienes que ir a una oficina, esperar una cola y firmar 500 contratos, devolver el coche... El proceso de alquilar un coche es tedioso y la experiencia no es buena aparte de que hay mucha falta de transparencia en el sector. Nosotros, a través de una aplicación móvil en la que se escanea el carné de conducir se puede seleccionar el punto al que hay que llevar el coche. Se puede poner la dirección de casa o el trabajo y un agente entrega el vehículo y lo recoge en el punto que se elija. Es muchísimo más cómodo y mucho más fácil que alquilar un coche de la forma tradicional.

-En la rapidez y eliminación de la burocracia reside la principal diferencia entre Bipi y los alquileres de coches tradicionales, ¿no?

-Sí, la principal diferencia es la comodidad, el no tener que desplazarse y poderlo hacer en un minuto en lugar de una hora. Y la transparencia, además de tener claro todos los costes antes de hacer el alquiler y que no hay sorpresas, algo que pasa a menudo en el sector. Además es un sector muy tradicional, no cambia, y queremos abrir esta oportunidad e introducir mejoras en la experiencia del cliente al alquilar. Es nuestro principal foco.

-¿En cuanto al precio sale más económico Bipi que sus alternativas tradicionales?

-Sale más económico simplemente por el hecho de que nosotros no tenemos oficinas físicas y podemos ser más competitivos que los servicios de alquiler que han estado operando durante décadas. Además, hay que poner en valor el precio de una hora de tu vida, algo que se ahorra con esta aplicación.

-Antes de llegar a Málaga la compañía ha estado operando en Madrid y Barcelona. ¿Cómo fue la acogida del servicio en las dos ciudades principales del país?

-Estamos muy contentos porque estamos creciendo muchísimo, estamos trabajando con muchísimas empresas en las que sus empleados cuando necesitan desplazarse contratan nuestros servicios en lugar de la forma tradicional que les hace perder mucho tiempo. Estamos creciendo en torno a un 30 o 40% al mes tanto en flota como en alquileres. Llevamos poco tiempo operando en Málaga, pero tenemos muchas expectativas porque es una ciudad con mucho volumen de turistas, de empresas, luego está la costa con Marbella, etc. La Costa del Sol tiene mucho potencial para nosotros.

-¿Con qué flota y personal empieza Bipi en Málaga?

-Hemos abierto una pequeña oficina con cinco personas actualmente y tenemos una flota muy variada de cerca de 100 coches, en los que se incluyen desde un coche compacto económico, que puede ser un Renault Clio o similar o un Citroen C3, hasta un BMW serie 3. Abarcamos también furgonetas de nueve plazas. Dependiendo de la necesidad que tengas de movilidad el cliente tiene desde algo económico, algo mediano, algo grande y de lujo. Cubrimos todas las necesidades.

-En lo que también crece la empresa bastante es en la solvencia económica. Dos rondas de financiación en las que ha recaudado más de 4 millones de euros así lo atestiguan.

-Tenemos el respaldo financiero de los fondos de inversión más importantes de España y eso nos da mucha tranquilidad para seguir creciendo y dedicarnos a lo que somos buenos, que es crear soluciones nuevas de movilidad, que son diferentes a las tradicionales.

-Bipi dice estar pensada "para esa nueva generación que no se plantea adquirir un vehículo en propiedad". ¿Hay un nicho de mercado ahí?

-Muchísimo. Especialmente en ciudades grandes y densas como Madrid, Barcelona y Málaga, donde para la gente que vive en el centro de la ciudad el tener un coche en propiedad te exige pagar seguro, mantenimiento, depreciación, parking, etc. Al final el coste de tener un coche es carísimo, y hay gente que trabaja en el centro de la ciudad y el coche lo utiliza solo los fines de semana y está pagando por ese coste fijo solo para utilizarlo unas cuantas veces al mes. No tiene sentido y cada vez la gente se va dando cuenta más de eso, por eso han nacido soluciones como Cabify, Uber o Car2go. Hoy en día te puedes desplazar de un lado a otro sin tener un coche en propiedad.

-Eso, al contrario que muchos alquileres de coches de la costa, provoca que Bipi compita más allá del sector turístico.

-Así es. De hecho, tengo que reconocer que la mayoría de nuestros clientes no son turistas, son gente que vive en la ciudad y que a través de nuestra aplicación tiene fácil acceso a un vehículo con un click y cuando quiera ir el fin de semana a algún lugar no tiene que tener un coche en propiedad. Los alquileres tradicionales se enfocan al turista, nosotros vamos más al local.

-Cuentan con inversores españoles, pero también con algunos de América Latina. Cabify fue la última aplicación de movilidad que ha conseguido establecerse en las ciudades más importantes de España y que acabó dando el salto al continente americano. A tenor de los inversores, ¿hay expectativas de hacer lo mismo?

-De momento no tenemos pensado ir a Latinoamérica. Nuestro foco a corto y medio plazo está en España y Europa, considerando algunas ciudades europeas en las que podamos encontrar negocio. Pero de momento nos vamos a centrar en las tres o cuatro de referencia de España e iremos creciendo poco a poco. La preferencia no obstante es Europa a América Latina.