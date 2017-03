IU y la familia de García Caparrós se movilizan para conocer la "verdad sobre su asesinato"

Por su parte, las hermanas de Manuel José, Dolores y Purificación, han clamado en el Congreso para que haya una "reparación" y se investigue qué ocurrió aquel 4 de diciembre y quién dio la orden de que la Policía saliera a la calle y de que disparara, "ya no balas de goma sino balas de las que matan". "Queremos que haya justicia y que salga a la luz la verdad", han demandado las hermanas, que también han registrado en el Congreso una carta dirigida al resto de grupos para hacerles partícipes del "dolor" que han arrastrado durante casi 40 años y para compartir con ellos su "indignación porque no haya una voluntad en las instituciones de esclarecer este asesinato y otros que se dieron en Andalucía entre 1975 y 1981".

Por ello, IU quiere tener acceso al informe completo de la investigación parlamentaria de la Comisión Encuesta sobre los sucesos de aquel 4 de diciembre que provocaron la muerte del joven malagueño. En su solicitud se requiere poder tener acceso a, específicamente, los diarios de sesiones de la cámara de los días 13 de enero, 29 de junio y 9 de noviembre de 1978 y que, por el momento y sin saber a qué "anomalía" se debe, no han podido acceder desde la web del Congreso en la que sí están los de los restantes días a lo largo de todas las legislaturas.

Izquierda Unida y las hermanas de Manuel José García Caparrós, que murió el 4 de diciembre de 1977 en Málaga al ser tiroteado en una manifestación en favor de la autonomía de Andalucía, han pedido este viernes en el Congreso que se les facilite la documentación sobre la comisión de investigación parlamentaria que abordó las circunstancias que rodearon a su muerte y que el resto de grupos políticos respalden su voluntad de conocer "la verdad sobre el asesinato" del que es "símbolo de lucha contra la Dictadura y a favor de la democracia". En una rueda de prensa, el coordinador general de IU, Alberto Garzón y los diputados Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante han reclamado poder conocer la realidad que rodeó a su asesinato, en el marco de la Transición, "en el que más de 300 personas murieron a manos de grupos de derecha o aparatos represivos del Estado de los que no se conoce nada por el interés político de evitar que se sea lo que sucedió".

"Acabar con el pacto de silencio"

"Un día es demasiado para cualquier familia, pero casi 40 años no es de recibo, es hora de acabar con ese pacto de silencio", ha reclamado García Sempere, a lo que Garzón ha añadido que "siempre vamos a reclamar que se conozca esa verdad". En ese punto ha contrapuesto la actitud de su formación a la de otros como el ahora alcalde de Málaga, que era en el momento de la investigación parlamentaria diputado nacional, Francisco de la Torre, y que -ha trasladado- "dijo que no había responsabilidades políticas". En esa línea, ha señalado que actualmente, el regidor "manifiesta por sus palabras una intención diferente" pero ha criticado que "en aquellos días sus hechos evidenciaron que fueron partidarios de no conocer la verdad pero nosotros sí queremos conocer".

Por otra parte, Garzón ha recordado que esta no es la primera vez que su formación trae este caso al Congreso sino que ya ha presentado iniciativas en años anteriores en el mismo sentido, reclamando que se le considere víctima del terrorismo y que su memoria sea reconocida y homenajeada. Ahora confía en que la aritmética parlamentaria y la falta de mayoría absoluta del PP permitan algún resultado satisfactorio y que a reconocimientos como ser Hijo Predilecto de Andalucía o de Málaga puedan sumarse otros.