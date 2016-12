IU se abstendrá del presupuesto de Diputación para 2017 "por responsabilidad"

IU Para la Gente ha defendido su abstención en el próximo pleno del viernes donde se aprobará el presupuesto de la Diputación de Málaga para 2017 "por responsabilidad" y ha destacado que se han alcanzado acuerdos con el equipo de gobierno del PP para atender a una "mayoría social y a ayuntamientos menores de 20.000 habitantes".

Los diputados provinciales de la coalición, Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez, han explicado este martes la abstención de su grupo, después de la negociación que han mantenido con el equipo de gobierno y han recordado que aunque no son sus presupuestos, se abstendrán "por una postura responsable, coherente y leal con nuestros principios políticos".

Así, han indicado que han logrado acuerdos que han posibilitado más recursos para los municipios más pequeños y se ha disminuido la discrecionalidad, recordando que el pasado noviembre presentaron al PP una propuesta para centrar el trabajo de la institución en las localidades de menos de 20.000 habitantes, en luchar contra la pobreza y la exclusión social, en apostar por el empleo y el desarrollo local y para impulsar programas de participación ciudadana, entre otros planteamientos.

"No son nuestros presupuestos, porque no es el que habríamos hecho nosotros. Podríamos haber escrito una carta de Reyes Magos y enrocarnos en el no, pero hemos sido responsables negociando y obteniendo aquellos beneficios para las personas que peor lo están pasando y para los pequeños municipios, que es la razón de ser de una Diputación", ha recalcado Ahumada.

Según la coalición de izquierdas, "se han reducido de la Oficina del Alcalde las partidas discrecionales para que éstas sean sólo en cuestiones urgentes y a pequeños pueblos" y se ha logrado que aparezcan planes "por concurrencia competitiva".

También se ha abordado la financiación de los municipios pequeños, y se han incluido partidas para ayudas a familias en riesgo o con necesidades sociales. En esa línea, se destinan 500.000 euros para que los ayuntamientos pequeños puedan garantizar los suministros vitales a las familias; y 300.000 euros para la adaptación de viviendas de familias con personas con movilidad reducida.

En materia de empleo, han explicado, también se han conseguido avances en el presupuesto "de la mano de las negociaciones de Izquierda Unida, incidiendo en mujeres y colectivos en los que más paro se registre".