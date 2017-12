IU votará en contra de los presupuestos de Diputación para 2018

El grupo de Izquierda Unida Para la Gente en Diputación votará en contra de los presupuestos del ente supramunicipal por considerar que "son continuistas" de la "política que practica el PP en colaboración con Ciudadanos (Cs)". Así, añadieron que "no acaba con la discrecionalidad y no contribuye a la mejorar de los servicios en los pueblos menores de 20.000 habitantes, ni aporta medidas para diversificar el modelo productivo que acabe con el grave problema del desempleo". Los diputados de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada y Teresa Sánchez, explicaron la intención de su voto a las cuentas provinciales, después de que el equipo de gobierno no haya aceptado las propuestas de la coalición de izquierdas "y tras comprobar que no se ha ejecutado la parte más importante de los acuerdos del año pasado".