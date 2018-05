Identifican a seis víctimas del entrenador detenido por corrupción de menores

Un técnico de nivel sin antecedentes

La noticia ponía de actualidad el tabú de los abusos sexuales en el fútbol, que ha vuelto a verse salpicado por un supesto caso de corrupción de menores. Esta vez, el presunto autor había acompañado a las selecciones infantil y cadete de Málaga en el Campeonato de Andalucía en calidad de responsable del material. Desde su entorno indican que "no tenía relación con los jugadores, tampoco contacto con los niños ni acceso a los vestuarios". Cursaba el nivel 3 de entrenador, lo que implicaba que pudiera llegar a entrenar en Primera División y hasta lograr una conmutación para ejercer en colegios. Su función se basaba en analizar los equipos contrarios de cara a establecer una estrategia para los próximos partidos. Su detención ha causado gran revuelo en su círculo profesional. "Sabemos que es un buen técnico, pensábamos que lo conocíamos pero no lo suficiente. Estaba muy arraigado al fútbol malagueño", señalan las fuentes, que subrayan que este tipo de personas "no tienen cabida en ningún ámbito". La Federación Malagueña de Fútbol, a la que el detenido estuvo vinculado durante dos temporadas, obliga desde hace cuatro años a que todo el personal que contrata presente un certificado que acredite que no tiene antecedentes por episodios sexuales. "Pasó el filtro con normalidad", afirman desde su entorno.