Incertidumbre sobre la cobertura sanitaria de miles de británicos tras el 'Brexit'

Un divorcio pueden ser amistoso o conflictivo. Cuando se inicia, no se sabe si las partes llegarán a un acuerdo razonable o si se tirarán los trastos a la cabeza. Y hasta que no hay un convenio regulador se desconocen también las condiciones en la que quedan los niños. El Brexit es un proceso de divorcio que no ha hecho más que empezar y que abre muchas incertidumbres. Entre ellas, el futuro de la asistencia sanitaria de miles de británicos que visitan o residen en la provincia. Hasta que el proceso de divorcio no avance, las administraciones no se atreven a decir -porque los términos del convenio regulador aún no están escritos- qué pasará con la cobertura asistencial de esos ciudadanos.

"De momento no se da ningún detalle", apuntó una portavoz del Ministerio de Sanidad. Por ahora y mientras no se concrete la ruptura, estos comunitarios continúan con la misma cobertura asistencial que hasta ahora garantiza la tarjeta sanitaria europea (TSE) -si su estancia es temporal- o el empadronamiento -si son residentes-. Hay dos provincias en España que se juegan mucho en este divorcio. Alicante, que con 72.935 es la que tiene más británicos censados de todo el país, y Málaga, que ocupa el segundo lugar con 50.888. Porque -según advertían fuentes sanitarias- la sanidad es un atractivo más para fidelizar al turismo, sobre todo el que recala en la provincia que es mayoritariamente británico y de edad avanzada. Si al final el divorcio se resuelve de forma conflictiva, dejarlos sin cobertura asistencial sería restar atractivos al destino turístico, pero asumir esa atención supondría un coste demasiado alto sobre todo si se tiene en cuenta que los empadronados no representan ni la quinta parte -según estimaciones- del total de los que realmente residen en la provincia.

Las fuentes sanitarias incluso apuntaban que si finalmente la separación entre la Unión Europea y el Reino Unido es traumática, el Gobierno central quizás debería propiciar convenios bilaterales de cara a garantizar la reciprocidad de la asistencia entre los británicos, aquí, y los españoles, allí. "Ahí estará la habilidad de los políticos españoles para hacer el destino turístico más atractivo con el pack de sol, playa y sanidad", comentaba un gestor.

Ahora los comunitarios -y entre ellos todavía los británicos- tienen asistencia gratuita en la sanidad pública en dos supuestos. Uno es el de los residentes, tras empadronarse en los respectivos ayuntamientos e inscribirse posteriormente en el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Entonces, el INSS le reconoce su derecho a la cobertura asistencial y se les emite la tarjeta sanitaria individual. Por cada uno de estos ciudadanos empadronados, el Estado español percibe una cifra que no llega a los mil euros anuales. Hasta 2006, la atención a las personas en esta situación ni siquiera estaba compensada. Pero en aquel año, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reguló la compensación a las comunidades autónomas por la asistencia prestada a los residentes.

El otro supuesto es el de los que están de forma temporal, que tienen la atención garantizada con la tarjeta sanitaria europea (TSE) ante para las urgencias. En este caso, el comunitario no paga, pero el hospital respectivo factura la atención a su país de origen. La TSE no cubre las prestaciones que puedan demorarse. También hay muchos turistas o residentes que tienen seguros sanitarios privados que son los que corren con el gasto cuando el asegurado lo necesita.

Pero hay otras situaciones en las que los europeos -al menos según la normativa- tienen que pagar para ser atendidos: cuando acuden a urgencias sin la TSE o si viven en la provincia, pero no están empadronados. El problema es que no todos los centros sanitarios son diligentes a la hora de tramitar el cobro porque esa factura no revierte directamente al hospital que dio la asistencia, sino a la Hacienda autonómica.

Informes y técnicos ya alertaron hace casi una década que la desidia en la facturación a los comunitarios provocaba un déficit millonario en la sanidad malagueña y andaluza. Y no sólo porque no se factura en la totalidad de los casos estipulados, sino porque hay muchos comunitarios no empadronados que usan los servicios aunque no rezan a efectos de presupuestos.

La compensación o la facturación de la asistencia de los europeos siempre ha sido una patata caliente y un galimatías. Pero ha habido avances y el sistema se ha ido mejorando. De hecho, hace varios años, responsables de la Delegación de Salud mantuvieron contactos con el cuerpo consular para incentivar el empadronamiento a fin de que el censo derecho de los comunitarios se acercara a la población de hecho, a fin de evitar la sangría que supone que haya miles de vecinos que no constan de cara al reparto presupuestario. Según datos de la Delegación de Salud, el año pasado se realizaron 60.396 asistencias a extranjeros que representaron una facturación total de 16,9 millones de euros.

Y más allá de los no empadronados, está el turismo sanitario. Otra sangría presupuestaria. Son aquellos extranjeros que se empadronan de forma oportunista para acceder a la sanidad cuando tienen que someterse a operaciones a la que no tienen derecho, tardan mucho o tiene que copagar en sus países.

La realidad es muy compleja y faltan datos. Y ahora encima, el Brexit complica aún más el panorama. Gestores consultados por Málaga Hoy estiman que la Junta de Andalucía debe ser firme en plantear al Gobierno central -que es el que debe negociar en nombre de todo el Estado-el déficit que genera esta asistencia. Sostienen que la desconexión del Reino Unido puede ser una oportunidad para lograr un acuerdo justo en el que ninguna parte salga perdiendo.