Incidencia inferior de la huelga del taxi en Málaga que en otras ciudades

El taxi de Málaga encaraba la huelga de ayer con la convicción de que no se podía repetir tan pronto una situación parecida al paro del servicio de cuatro días en plena Feria, por lo que Málaga fue la única ciudad de los principales núcleos de población de España en el que hasta la mitad de las licencias trabajaron. "Las asociaciones de Málaga nos pusimos la premisa de que no repetiríamos [un paro parecido al de la Feria], que no fue organizado sino espontáneo, por lo que decidimos establecer un servicio mínimo del 50%", expresó Juan González, vicepresidente de la Asociación Unificada de Autónomos del Taxi (Aumat) la principal en el gremio en Málaga.

Este detalle hizo que el panorama en Málaga contrastara con el de otras ciudades de la geografía española como Madrid, Barcelona o Sevilla, cuyo paro del servicio rondó la totalidad de las licencias. Y es que la Feria enseñó una lección importante para las asociaciones del taxi, que se vieron sobrepasadas ante un paro espontáneo que dejó mermados los servicios mínimos. En esta ocasión, todo quedó atado de antemano: "[Esta huelga] ha sido programada con la condición de que el 50% de la flota estuviese trabajando", indicó González, quien añadió que fueron las licencias impares las que estuvieron operando en la capital.

Para el responable del gremio, el servicio ayer se llevó a cabo "más o menos con normalidad". En una de las paradas principales de la ciudad, la de la estación María Zambrano, se vieron colas de personas en algunos momentos de la mañana, aunque conforme fueron pasando las horas el servicio fue "No olvidemos que los coches que han trabajado son la misma cantidad de vehículos que funcionan un sábado o un domingo, por los descansos que nos tiene impuesto el Ayuntamiento", apuntó González, en referencia a la prestación del servicio los fines de semana, en los que trabajan un día las licencias pares y otro las impares.

Por su parte, unos 400 taxistas malagueños estuvieron en la manifestación nacional que se celebró ayer en Madrid. En la protesta, los taxistas reclamaron a Fomento que les recibiera y atendiera sus propuestas de regulación para los vehículos de alquiler con conductor (VTC), formato en el que operan plataformas digitales como Uber y Cabify. Al recibir la negativa del Ejecutivo central para un encuentro, el gremio decidió quedarse en la plaza de Neptuno madrileña sentado hasta que la Policía Nacional les amenazó con cargar si no se marchaban, ya que ya había pasado el plazo concedido para la manifestación. En ese momento, los taxistas hicieron una reunión improvisada en la que decidieron que el lunes todos los grandes núcleos de España celebrarán una asamblea sectorial para decidir los pasos a seguir.

En un primer momento, se baraja la idea de los paros selectivos: "Quizás podríamos para tres horas en el aeropuerto o en alguna estación y después continuar ofreciendo el servicio", dijo Guillermo Díaz, presidente de la asociación Elite en la Costa del Sol. "Si aun así la negativa persiste, podría planear la idea de un paro indefinido", añadió. Tres meses después del punto de inflexión de la Feria, la situación está más lejos de enmendarse que nunca.